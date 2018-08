leder

Vi finnmarkinger er ikke vant til 30 varmegrader og benytter gjerne tiden både til å hovere og kokettere når sydenvarmen slår til. Det gjør vi med glimt i øyet, men går det an å ha ta to tanker i hodet samtidig?

Det er en del av ritualet å klage over vi smelter bort på 70 grader nord, spesielt når vi er tilgodesett med flotte værforhold i flere uker på rad. Det har skjedd mange ganger tidligere, uten at vi dermed forklarer det hele med klimaendringer. Vi skal ta høyde for naturlige svingninger.

Det er imidlertid så mange faktuelle tegn i tiden at vi verken kan eller bør bagatellisere klimaendringer, enten det er at kloden varmes opp som helhet, eller at våre isbreer trekker opp i høyden. Hvis vi ikke er villige til å ta inn over oss vitenskapelige resultater av endringene, kan det medføre av vi skyver store problemer over på nye generasjoner. For eksempel dem vi er aller mest glade i, barn og barnebarn.

Vi må også ta inn over oss at de største konsekvensene vil komme i andre deler av verden. Det hjelper lite å smykke seg med U-hjelp og gode intensjoner, hvis vi ikke erkjenner at ekstreme utslag av opphetingen får alvorlige følger for mennesker langt unna vår egen badestrand.

Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal brakklegge næringsaktivitet som gjør at vi sikrer et velferdsnivå som skaper harmoni i vår del av verden, men det betyr at vi må være proaktiv for å finne bedre og smartere løsninger for blant annet produksjon av energi.

Den kompetansen og de økonomiske musklene vi har ervervet gjennom flere tiår bør i enda større grad brukes på å finne alternativer. Signalet med å bytte ut navnet Statoil peker kanskje i den retning, men vi tror det må enda mer politisk vilje og enda mer innovativt næringsliv til for å skape ønskede resultater fram mot 2030.

Erna Solberg har naturligvis rett i at man ikke når bærekraftmålene i 2030 uten å ha næringslivet med på laget, slik hun gjorde på Ekebergsletta i morges. Hun ledet et fotballag bestående av næringslivsledere. Det må sies å være symbolsterkt foran barn og ungdom, som langt på vei har større miljøforståelse enn oss gamlinger.

Det viktigste er ikke hva man symboliserer i forbindelse med Norway cup, men hva man rent faktisk foretar seg i hverdagen og når prioriteringer skal gjøres. Og budsjetter skal salderes.