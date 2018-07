– «Langfjorddagan» må ha satt en aldri så liten norsk distriktsrekord

leder

Det er viktig å nyte sommeren når sjansen byr seg, men vi er imponert over at ildsjelene i bygd og by klarer å sette i gang så mange gode initiativ i form av festivaler og sammenkomster. Vi tror det bidrar sterkt til bolyst, men fungerer også som en vitamininnsprøytning for desentralisert tenkning.

«Langfjorddagan», som pågår akkurat nå, må ha satt en aldri så liten norsk distriktsrekord. Makan til imponerende faglig og sosialt program har vi rett og slett ikke sett før, knapt nok utenom fellesferien. Det er uhøytidlig og jordnært i en hel uke, med alt fra fiskekonkurranse og lassokasting til kuskitbingo, arrangementer som påkaller glimt i øyet og vedvarende forelskelse i den naturen vi bor i.

Samtidig har de altså programposter og temaer som pirrer nysgjerrigheten, som skaper undring og assosiasjoner – og som borer i vår felles bevissthet knyttet til røtter og identitet. Det skues bakover til krigens dager, men det skues også framover til en slags felles forståelse av hvor vi kommer fra. På behørig avstand fra krigersk retorikk, men i form av dialog og foredrag. Her har man hatt som intensjon å flytte verden noen hakk framover, så det er bare å gratulere Randi Emaus, Gabrielle Ottesen og alle andre som har maktet å pusle brikkene på plass med treffsikkerhet.

Ikke nok med det; de har altså klart å lokke ordførerne fra Alta, Loppa, Kautokeino og Kvænangen til «gards» sammen med sametingspresident Aili Keskitalo. De har det travelt til vanlig og sikkert feriedager som skal avvikles, men tok seg altså tid til å være med i Langfjorden. Det er flott og understreker den grenseløse tilnærmingen man har hatt til «dagan» i den idylliske fjorden.

Nå trenger ikke arrangementene alltid å være så ambisiøse. Det kan veksle, alt etter hvor mye tid og anledning man har til rådighet. Poenget er å skape et møtested, der også de som har flyttet kommer hjem for å kjenne på savn og identitet. Familier og venner samles. Enkelte steder forênes hyttefolk og fastboende, slik at det skapes en viss livsgnist mellom alt prat om fraflytting og sentralisering. Vi tror båndene som skapes bidrar til å gjøre hverdagen lettere, når «dagan» tar slutt.