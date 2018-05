Omsorg som betyr mye

leder

Kreft er en alvorlig sykdom som krever behandling av spesialisthelsetjenesten, men god oppfølging fra kommunene viser seg å bety mye for pasientene. Satsingen på en egen kreftkoordinator er blant eksemplene på et viktig grep i Alta.

Kreftsykdommen kan nemlig være en livslang prøvelse for mange, også når man blir friskmeldt etter stråling og cellegiftbehandling. Det viser seg nemlig at senvirkningene kan være betydelig, både fysisk og mentalt. I denne perioden er det ekstremt viktig at man blir sett og fulgt opp, som menneske og pasient.

Lokale ildsjeler gjør en fantastisk jobb. Ofte har de kjent alvoret på kroppen, enten som pasient eller pårørende. Derfor engasjerer de seg også for de mange som rammes av det som etter hvert må betraktes som en folkesykdom. De fleste har på en eller annen måte vært i kontakt med sykdommen. Behandlingen har gjort store fremskritt de siste tiårene, noe som gjør at de fleste blir frisk.

En fersk evaluering viser at kreftkoordinatorrollen har blitt en viktig del av kreftomsorgen, og ordningen har bidratt til en profesjonalisering av tjenestetilbudet i mange norske kommuner. I Alta har man valgt en ansettelse i 100 porosent stilling, noe som har vist seg å være en viktig støttefunksjon for kreftsyke og pårørende. Tilbakemeldingen er ikke til å ta feil av.

Sammen med kreftforeningen har man også klart å synliggjøre sykdommens utfordringer, informasjon om forebygging, viktigheten av jevnlig testing, treffpunkt og hvilket tilbud vi har lokalt, anført av koordinator Helena Hykkerud. Synliggjøring sørger for at flere får hjelp og assistanse, også de som trenger lindring i livets siste fase. Dette helhetlige perspektivet er viktig, uansatt om man blir frisk eller utgangen er fatal. Det gir en trygghet for alle og en følelse av at helseomsorgen er genuin.

Samhandlingsreformen gjorde at kommunene fikk større ansvar. Det tror vi er fornuftig i et omsorgsperspektiv, der tjenestene er nær og tilstede, uavhengig av avstand til sykehus. I mange år har vi også hatt et tilbud ved spesialistpoliklinikken, noe som gir flere behandling på hjemstedet, i stedet for at de må ut på krevende reiser. Vi har også merket oss at hjemmesykepleien har blitt viktig for mange, noe vi mener en en svært god løsning.

Samtidig ligger det naturligvis den aller beste trygghet i å få behandling og god oppfølging ved UNN og eventuelt Radiumhospitalet, der spisskompetansen er stor. Samhandlingen mellom de ulike nivåene er det som skal skape en optimal kreftomsorg.