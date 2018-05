leder

Vi gjør ikke krav på at helseminister Bent Høie skal lese lokalavisene hver dag, men allerede 9. februar kunne Altaposten avdekke den svært alvorlige situasjonen som var under oppseling for flyambulansen, både ved Altabasen og resten av landet.

Innholdet i nyhetsreportasjen var mer enn nok til at politiske myndigheter burde engasjert seg sterkt for å forebygge krisen og sørge for at liv og helse ikke ble satt i fare i forbindelse med anbudsovergangen.

Både politikere lokalt og regionalt burde sørget for at alarmklokkene ringte kontinuerlig gjennom vinteren, langt inn i regjeringskorridorene, der man åpenbart har klekket ut et standardsvar til alle som måtte spørre: – Dette har heleforetaket kontroll på!

Det blir gjentatt så ofte, at mange kan komme i skade for å tro at dette er sant. Sannheten er at ingen er feilfrie og at våre folkevalgte bør ha både en og to hender på rattet. Det er ingen automatikk i at et profesjonelt foretakssystem besitter all verdens klokskap og at politkerne skal slumre seg gjennom alt som har med drift av helsevesenet å gjøre.

Det er riktig som mange har påpekt, blant annet lederen i Høyre i Finnmark og Troms; Det er en varslet krise. Det er bare så sørgelig at varselet i februar, med flere oppfølginger fra Altaposten og andre medier i nord, ikke ble tatt på tilstrekkelig alvor. Heller ikke av helseministerens eget parti. Pilotflukten fra Lufttransport var allerede godt kjent, blant annet at mange av pilotene ble rekruttert av flyselskapene.

Pilotene har siden i fjor sommer kjent på usikkerheten og de problematiske sidene ved at helseforetaket ikke hadde forutsatt en virksomhetsoverdragelse som ville sikre jobb, lønn og pensjoner for de pilotene som har sikret kvalitetstjenester i flere tiår. Det kom for øvrig godt fram i vurderingene av anbudet, men her var det innsparinger som ble det viktigste.

Først sist lørdag tok helseministeren turen til Tromsø og kunne da konstatere at situasjonen var langt mer alvorlig enn man kunne tenke seg. Det er mulig, men vi minner om at situasjonen allerede var alvorlig da Babcock overraskende tok brudd i forhandlingene. Siden den tid har det godt fra vondt til verre – og følgene av krisen kan nå merkes langt inn i primærhelsetjenestene. Det rammer akutt syke, også innenfor psykiatrien. Dette viser hvor fundamentalt viktig denne tjenesten er.

Vi er glade for engasjementet som nå er der, blant annet iform av grasrota og en egen Facebook-gruppe. Fastlegene konstaterer at dette rammer knallhardt, på en måte som kan ende fatalt – og sentrale politikere løfter nå saken inn for Stortinget for å få en klargjøring. Det er ikke et sekund for tidlig.