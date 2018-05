Kampen mot plastsøppel

leder

Plastprodukter var en gave til moderne mennesker i etterkrigsjubelen, men i kjent stil har vi en tendes til å glemme baksiden av medaljen. I løpet av alle disse årene har det hopet seg om en skremmende mengde med plastsøppel, både det som er godt synlig og mikroplast som er verre å oppdage.

Det verste er kanskje at det trengs en oppsiktsvekkende «nyhet» i mediebildet for at vi skal ta det på skikkelig alvor, som en hval som strander med magesekken full av plast. Det var symboltunge bilder som når ut til flere og skaper engasjement. Det finnes definitivt dem som har advart mot et slik utvikling med akkumulerte plastmengder som ikke er nedbrytbar, men i rekken av miljøutfordringer, er det ikke bare å få oppmerksomhet rundt dette.

I Alta har vi hatt strandryddere som har tenkt i disse baner i mange år, anført av Conny Graumann og Tonje Solli Nilsen. De har nettopp sett fenomenet med plastprodukter som havner i fjæra, som eksempelvis q-tips. Da er det særdeles gledelig at flere melder seg på og at man har fått en strandryddeuke som brer om seg, både i Alta og mange andre steder.

Alta SV har på forbilledligvis tatt ballen på direkten etter en utfordring fra NRK i kampanjen «Hele Norge rydder» – og dermed brer engasjementet seg til mange. Det er lett å la seg psyke ut av de enorme mengdene med plastsøppel, men når alle drar ilag, får det effekt. I tillegg gjør det noe med holdningene, ikke minst til den oppvoksende generasjon som får plastmengdene i fanget. Helt uskyldig.

Enda viktigere er det kanskje at utfordringen blir fanget opp av de som produserer forbruksvarer, enten det er tannbørster, sugerør eller tannpirkere. Behovet for mer miljøvennlige løsninger kan gjøre at de tilpasser seg forbrukernes krav. Det er en stemme multinasjonale selskaper har en tendens til å lytte på.

Plastsøppel må ryddes i stor skala og plast må gjenbrukes i enda større grad enn i dag, men den store utfordringen er havet. Over hele kloden og spesielt i Asia. Norge har en ekstremt lang kystlinje der vi kan gå foran, også med tanke på at vi er stor på fiskeri og havbruk. Det er i alles interesse at det mobiliseres over hele linja.

Lykke til med aksjonen i morgen!