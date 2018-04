leder

Det er bare flaks som gjør at mangelen på operative ambulansefly ikke har fått alvorlige konsekvenser etter påske. Hele fem netter har flyene stått på bakken og beredskapen for alvorlig syke mennesker er dramatisk svekket.

Da er det også bare et tidsspørsmål før vi får en situasjon som kan true liv og helse. Det er ingen forunt å bestemme når en akutt situasjon eller behov for traume-behandling oppstår. Det har en tendens til å skje når man minst venter det – og da er forventningen at beredskapen slår inn umiddelbart.

Det er derfor det er så ekstremt viktig å ha nok fly og bemanning og unngå samtidighetskonflikter, spesielt der sykehusberedskapen er fraværende. Det er det forsåvidt mange steder, men i Alta-regionen er det 25.000 mennesker og det må sies å være høyrisiko med «nedetid» ved basen i Alta. Det samme gjelder naturligvis i Kirkenes, selv om man der har sykehus.

Dette er en varslet krise som ikke er tatt på tilstrekkelig alvor. 8. februar hadde Altaposten en omfattende reportasje om overgangsproblemene til en ny operatør og pilotflukten som da var direkte alarmerende. Vi regner med at varsellampene har blinket på alle bauger og kanter, selv om både foretak og andre aktører har valgt å ha is i magen. Det er ikke betryggende.

Vi har forståelse for at helseforetaket har havnet i en vanskelig situasjon i forbindelse med skifte av operatør, men vi tror helseforetaket bør definere dette som en krise og viderformidle dette alvoret videre til helsemyndighetene. Det er til syvende og sist der både penger og handlingsrom finnes. Å tro at dette puslespillet legger seg selv vil være en gedigen ansvarsfraskrivelse.

All ære til Senterpartiet og Venstre som har vært offensive i denne saken. Ordfører Monica Nielsen (Ap) er på barrikadene og har allerede booket møte med sin egen toppledelse, men vi er også tilbøyelig til å mene at ordføreren fortjener «taletid» hos helseminister Bent Høie. Om han sliter med å finne entusiasme for Altas langvarige sykehuskrav og de mange ofrene for et meningsløst system hos Pasientreiser, bør en krisesituasjon for ambulanseflyene i det minste gjøre at statsråden tar tak.