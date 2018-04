Utstillingsvindu for samarbeid

leder

Søkertallene til Campus Alta peker fortsatt til værs og framstår etter hvert som et glassklart utstillingsvindu for tett regionalt samarbeid i nord. Kanskje til og med et brennaktuelt eksempel på at Troms og Finnmark er full match.

Kritikerne vil nok avvente de langsiktige konsekvensene av fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø, vel vitende om at en fusjon gjerne har sine mannskapsmessige og strukturelle konsekvenser. Vi tror for vår del at et arktisk universitet også i framtiden ser sjarmen med å være desentralisert – og på den måten vil være tettere på rekruttering i sitt eget omland. Da må campusene i hele Troms og Finnmark være noe mer enn nakne satellitter for de som sitter i Breivika på Tromsøya. Det må være beboelige og likeverdige planeter som sikrer påfyll.

Det er evnen til å skape en relevant og etterspurt utdanningsarena på høyere nivå som er selve «eksamen» for Universitetet, inkludet Campus Alta, der tallene langt på vei er imponerende innenfor flere fagfelt. Det betyr at skolen evner å tilføre Troms og Finnmark avgjørende kompetanse for å møte behovene i dag og framtiden.

I en tid der frykten for både lærerkrise og sykepleierkrise virker snublende nær, følger de fleste med på hva som skjer innenfor profesjonsutdanninger. Å mangle sykepleiere og lærere er den beste oppskriften på fraflytting – og det er heller ikke spesielt klokt å basere framtiden på ufaglært arbeidskraft. Derfor er det svært hyggelig at trenden for lærerutdanningen har snudd og at søkerne dermed er innstilt på en femårig masterløp for å bli enda bedre. At barnehagelærerutdanningen har 45 prosent økning i søkertallene er lovende, men det trengs hardt arbeid kontinuerlig for å beholde medvinden.

Vi krysser også fingrene for at viljen og økonomien kommer på plass for å ha en permanent sykepleierutdanning i Alta fra 2019, noe vi tror vil bety svært mye for hele regionen. Her må vi huske på at Alta i løpet av noen år er noe mer enn vekstsenter for Finnmark, men også en motor for Nord-Troms. Det gjelder også innenfor utdanning. Kortere vei på grunn av utbedringer, og uten den symbolske fylkesgrensa, kan det bli enda mer naturlig å tenke nordover.

Tallene til de fleste utdanningsløpene er gledelige, men det er kanskje verdt å få med seg at Handelshøgskolen nok en gang gjør det skarpt i konkurransen om studentene, både lokalt, regionalt, nasjonalt og til og med globalt. 1260 personer vil faktisk ha alternativet i Finnmark som førstevalg. Det er en fjær i hatten og en indikasjon på at alt ikke dreier seg om å være i de største byene. Det er også flere steder i Finnmark og Nord-Troms som kan ha vertskapsrollen.

Å få napp i nord er naturligvis ekstremt viktig for Handelshøgskolen, blant annet fordi vi trenger ledere som forstår, vil bo i og ser mulighetene i Troms og Finnmark, men med dagens forretningsmodell skader det slett ikke at Campus Alta er et alternativ for de som bor i Oslo, eller vil ta eksamen der.