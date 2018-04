Skaper-samfunnet

leder

Mellom alle de travle hverdagene i ulike bransjer, er det viktig å hedre de som ser mulighetene og tar grep for å skape verdier. For seg selv og fellesskapet.

Under den årvisse næringslivsdagen denne uken, fikk bedriftsledere et fortettet møte med ulike foredragsholdere, men også en mulighet til å skape dialog med hverandre og feire med flere prisutdelinger.

Det er få som strides om at at firmaet Harald Nilsen AS har vært en de mest markante aktørene innenfor den toneangivende entreprenør-bransjen i Alta. Det var naturligvis ikke et sekund for tidlig med en pris, vel vitende om at det kryr av kandidater i Altas skog av gründere og næringslivsaktører. Akkurat denne gangen fikk den snart 60 år gamle bedriften fortjente klappsalver.

I så måte var gründerprisen til Andersen Arbeidsdykking og Alta Akvaservice, samt innovasjonsbedriften Sea Inspiration, en anerkjennelse av det arbeidet som utføres av mange i Alta. Det å hente ned ideer, se mulighetene og dernest kapitalisere på det arbeidet som legges ned. Det kan være en kronglete vei, men desto større grunn til å trekke fram dem som både våger og vinner. Ett av kriteriene er å tjene penger. En konkurs gründer med en uferdig ide blir gjerne glemt raskt, men ikke så rent sjelden får ideen bein å gå på seinere. Da er det viktig å ha gode samarbeidspartnere som ser de samme mulighetene.

Brødrene Ulf Stian og Victor Andersen har sett mulighetene i kjølvannet av oppdrettsvirksomheten. Det handler om hardt arbeid, men også om samspill. Banken må være med, fagpersoner må være tilgjengelig og ikke så rent sjelden ser vi at andre bedrifter rykker inn med sin kompetanse. Denne samhandlingen er noe av det beste med Altas næringsliv.

Moromann og TV2-profil Arne Hjeltnes var tett på begivenhetene og lot seg imponere av både Altas næringsliv og Ulf Stian Andersens bunnærlige og ujålete foredrag. Det var ikke så rent lite alvor bak lattersalvene i salen, nemlig at vellykket næringslivssatsing betaler de tjenestene vi alle er så avhengige av når motoren plutselig slakker av, enten man blir syk, sliten eller møter veggen. Det er når man er på det mest sårbare, man skjønner hvor viktig disse inntektsstrømmene til fellesskapet er.

Det er nok mange som har hatt styremøter rundt frokostbordet – og jobbet lenge og vel før det betaler seg.

«Driven» i altasamfunnet bør vi være ekstremt stolte av, noe også Guro Brandshaug fra Kirkenes næringshage var tydelig på. Alta er et skaper-samfunn med usedvanlig dyktige aktører, så kan vi sikkert blir bedre som storebror og samarbeidspartner.