leder

Skialliansen i Alta gjennomførte et prikkfritt arrangement på Kaiskuru skistadion og er definitivt moden for internasjonale oppgaver i framtiden.

Det er forsåvidt ikke noe nytt, ettersom skimiljøet i Alta tidligere har huset både junior-NM og senior-NM på en overbevisende måte, i tillegg til at internasjonale skistjerner har hastet rundt i både sentrum og Rafsbotn tidligere. Tilbakemeldingene har alltid vært strålende.

Vi føler likevel at årets norgesmesterskap var et kvalitetsløft av de sjeldne, både på grunn av den tekniske gjennomføringen, logistikken og det folkelige engasjementet, som også inkluderer mottakelsen og folkelivet i løypene. Det faktum at så mange av de norske skistjernene prioriterte å delta i del to av mesterskapet betyr svært mye og viser at det er prestisje å vinne og at løperne synes det er stas å møte grasrota. Litt av suksess-kriteriet er at man maktet å involvere skimiljøet i hele Finnmark og innledet det hele med et barneskirenn som fikk hele familier med.

Veien videre bør være verdenscup. Vi er klare over at Beitostølen, Birkebeiner skistadion, Granåsen og Holmenkollen har rutine og kvaliteter på høyeste nivå, men det hadde vært litt av et signal å sende til Nord-Norge, som for tiden også jobber samlet for et alpin-VM i Narvik og denne helga var vertskap for Ski Classic i Reistadrennet. I Tromsø og Harstad har man også de siste årene vist styrke på vertskapsområdet.

Det stilles store krav, men man har vist gang på gang at det er håndterbart. Paradokset er at det sammensatte arrangementet i helga, med hele spekteret av øvelser og norgescup for juniorer, er noe av det mest komplekse man kan kan stå overfor.

Vi er imponert av vertskapet i Alta og de mange som stilte opp, inkludert næringsliv og folk flest. Så er det litt mer tilfeldig at også sola skinte underveis. Det meste gikk som smurt, bokstavlig talt. Det viser at planleggingen er halve jobben. Her har man tatt gode og kloke beslutninger underveis.

Så må det sies å være bonus at Marit Bjørgen valgte å sette sitt punktum i Alta, en unik karriere som gjorde at hun ble «båret» fram av jubel og entusiame i NM-løypene. Her var det mange med klump i halsen.

Gratulerer med en fantastisk gjennomført jobb!