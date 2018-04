– Han er symbolet på en slagferdig arrangørstab

leder

Vår gamle idrettshelt Einar Suhr får være symbolet på en slagferdig arrangørstab, som nå finpusser detaljene før gjester fra fjern og nær «invaderer» NM-byen Alta. Fem dager med en enestående skifest venter, fra de minste til juniorer og noen av våre aller største idrettsprofiler fra OL.

Suhr var selv en habil fotballspiller, skiløper og skiskytter, før han senere har tatt treneransvar som pappa og bestefar, alt for å skape trivsel, gode opplevelser og en trygg arena for barn, ungdom og de som vil ta et steg videre. Uten dette grunnfjellet av dugnadsinnsats gjennom generasjoner hadde Alta vært så utrolig mye fattigere. Gleden og innsatsen for fellesskapet går i arv.

Suhr og hundrevis av andre stiller opp når det trengs, enten det er i det daglige – eller når det inviteres til en ekstraordinær idrettsfest, i dette tilfellet i regi av Skialliansen. Her kan Alta-idretten mobilisere det beste av ledere og funksjonærer som vil «lande» NM del 2 på ypperlig vis, med NRK hjertelig tilstede for å viderformidle det hele. Vi er imponert over programmet som leder Per Hindenes og NM-komiteen har snekret sammen, ikke minst det kontinuerlige fokuset på at NM er for hele Finnmark og for hele familien.

Vi synes også det er forbilledlig at Marit Bjørgen og de andre skistjernene tar turen nordover og blir med på sesongens finale, fordi det betyr så uendelig mye for rekrutteringen i Finnmark. Å få treffe heltene fra tv-skjermen gir en ekstra dimensjon og vil være et minne for livet. Måten disse stjernene stiller opp på, viser at de bryr seg om ski-fellesskapet, enten det er i nord eller sør. De gir tilbake med glede, på jordnært og ekte vis.

Lokale helter gir en ekstra spiss på det hele. Det vet alle som fikk gleden av å treffe Bjørn Wirkola og Vegard Ulvang. Det er forsåvidt helt vanlige, hyggelige mennesker, men det er også rollemodeller som synliggjør at det er mulig å nå langt med utgangspunkt i nord. Finn-Hågen Krogh har hatt en tøff sesong formmessig, men krummer nakken og gyver løs på treningene på nytt før det har smeltet skikkelig. På den måten formidler han at livet og idrettskarrieren som regel er en berg- og dalbane. Det nytter ikke å gi seg når det blir motbakke.

I kveld er Krogh på plass for å kaste glans over barneskirennet, et begrep som Northug har transformert til voksenidrett med sedvanlig humor og ironi. Det skialliansen inviterer til er teknisk komplisert, noe langt mer enn et barneskirenn, bokstavlig talt. Det legges opp til et sømløst og mangfoldig arrangement, med alle tenkelige elementer involvert, der hver og en dugnadsbrikke fyller et hull. For Alta og Finnmark betyr det stolthet, bolyst og idrettsglede.

Lykke til med arrangementet, så håper vi at små og store bidrar til å skape god atmosfære i både Alta sentrum og Kaiskuru.