– Omklassifisering til E45 bør være mer enn en symbolsk avduking og brede smil

leder

Vi feirer gjerne at det har kommet nye skilt – og at vi har fått en sammenhengende europavei fra Alta til Italia i stedet for riksvei 93, men den store prøvelsen er om myndighetene prioriterer veien pengemessig og sørger for at veibredde og kvalitet på innfartsåra rimer med festtalene.

I dag kunne samferdselstoppene i Norge og Finland markere at E45 slynger seg inn i Finnmark, helt til Alta. Under Kirkeneskonferansen var regionvegsjef Torbjørn Naimak påpasselig med å nevne at det ikke følger penger med. Det ville nok også vært en smule oppsiktsvekkende at det hadde kommet millioner mellom budsjetter og transportplaner, men det bør finnes forståelse for at en slik grensekorridor løftes raskt.

En omklassifisering bør nemlig være noe mer enn en symbolsk avduking og brede smil. Det bør være et sterkt og utvetydig signal om at dette er en prioritert vei, som behøver en stor og etterlengtet oppgradering. Trafikken langs veien har vokst jevnt jevnt og trutt de siste tiårene, og dimensjoneringen av veien står ikke i forhold til det opprinnelige grunnlaget. Trafikken fra finskegrensa til Alta har rett og slett eksplodert de siste årene og skapt en heller utrygg strekning for veifarende.

Den smale veien har blitt et sant mareritt for langtransportsjåførene og vogntogene har titt og ofte blitt liggende på rekke og rad langs heller «slappe» veiskuldre i løpet av vinteren, til tross for god og kontinuerlig brøyting. Det har også vært ulykker med fatal utgang. Uansett hvor mange forholdsregler man tar, mener vi risikoen er altfor høy. Vi kjenner også til Kløftas utfordringer, så vi mener det var en stor feiltakelse å skyve veien foran ser i det nasjonale planverket.

Ideen om å forlenge veistatusen til Hammerfest er god og gjør at de store vekstbyene i Vest-Finnmark kan kjempe sammen om et samferdselsprosjekt, inkludert veien mellom Skaidi og Hammerfest. Forskjellen mellom de to byene er nå viljen til å godta bompenger, noe som gjør at passasjen gjennom Alta kan ende opp som det virkelige problemet.

Etter flere tiårs venting er arbeidet med Salkobekken og Storgjerdet godt i gang, den største og mest risikable flaskehalsen. Innbyggerne i Eiby og Kautokeino har imidlertid betimelige krav om at europaveien nå bør legges ut av selve bygda. Trafikksikkerhetsmessig har dette lenge vært en nødvendighet i Eiby, så vi håper på en helhetlig og god prosess videre, der politikerne i nord gjør en solid jobb for å videreformidle behovet. At det i tillegg skaper aktivitet for maskinparken lokalt og regionalt, vil være et stort pluss.