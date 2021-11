– 95-åringen fikk talerstolen til å skjelve under tyngden av genuint engasjement

kommentar

Statsledere, økonomer, forhandlere, spin doctor’s, miljøforkjempere, influencere og kjendiser stimer sammen i Glasgow de nærmeste ukene, men det er en ruvende skikkelse som kan få mange av oss til å sortere søpla i søvne. I ren æresfrykt.

Han er 95 år og fikk talerstolen til å skjelve under tyngden av genuint engasjement, faktuell bekymring og en tsunami av integritet, før han boret blikket inn i verdens beslutningstakere og avla usminkede formaninger:

– Det er et desperat håp, som er grunnen til at hele verden nå ser på dere. Dét er grunnen til at dere er her nå, sa han, som en slags korreks til en ulydig flokk. Men også med en form for optimisme og forventning.

– La oss skrive om historien, ba han i åpningstalen, ifølge NRKs oversatte referat.

David Attenborough er ikke hvem som helst for generasjoner av TV-seere, men er mannen som har forsøkt å skape en forståelse for at kloden er en skjør fellesarv, der alt henger sammen. BBC-dokumentarene har hatt skyhøye seertall, både på grunn av kunnskapsspredning av viten og underholdning med pedagogisk treffsikkerhet.

Det er verdifullt å kjenne til artenes opprinnelse, men fyrverkeriet Attenbourough har om så vandret rett inn i en aggressiv bisverm for å skape en fasinanasjon for det noen foretrekker å kalle skaperverket, mens andre heller mer i retning Darwins evolusjonsteori. Det er forsåvidt ikke så nøye, de har fellesinteresser av å redusere CO2-utslippene.

Du kunne sannsynligvis ikke fått en større og mer relevant stjerne til å snakke om planetens behov for omsorg etter mange års sløvsinn.

Der man kunne få en distinkt følelse av maktpolitikere med fortid som klimafornektere light, plutselig hadde bladd gjennom FN-rapporten og fant det betimelig å advare med sin skarpeste retorikk foran et stort publikum, sto Attenborough som en påle på talerstolen, veltalende, tydelig, innstendig og balansert.

Ikke endimensjonalt opptatt av å presse fram vedtak som får kloden til å koke av ufred, men realpolitiske kompromisser som kan forene grønn tankegang med et reell omstilling. Fra fossile til fornybare løsninger.

Han heier nok på unge aksjonister med hele sitt hjerte, men ser samtidig at handling må tuftes på at det må gå hånd i hånd med velferd, basert på andre prioriteringer enn kun vekstfilosofi.

Motivasjonen er håp i stedet for frykt, på grunn av at vi dypest sett er intelligente problemløsere, mener han. Akkurat den skjønner vi at unge mennesker uten videre sliter med å tro på...