En uke som bevegelig mål i Oslos gater

kommentar

Feriedager i Oslo er en ny bekreftelse på at vi har en flott hovedstad, men møtet med en sverm av el-sparkesykler gjør at en rusletur i byen fortoner seg som urytmisk barmarksslalåm – prisgitt at fartsfantomene vet hva de holder på med. Det ser ikke sånn ut.

Det er mulig etater og myndigheter er tatt fullstendig på senga, men kaoset og bagatelliseringen av atferden med el-sparkesykler har gjort asfaltjungen direkte utrygg, spesielt i trengselen som oppstår på Sørenga, Aker brygge og Karl Johan. Her tror jeg både turister fra langt større metropoler, og oss bønder på bytur, tidvis har en besnærende følelse av å være en hybrid av lerduer og bowlingkjegler.

Det er paradoksalt. I Norge har vi brukt masse tid, energi og penger på å redusere antall ulykker og dødsfall langs veiene. Det er krevende og langsiktig arbeid på mange plan. Tiltakene har vært mange, fra bedre opplæring, kontrollvirksomhet, sikkerhetsutstyr og annen forebygging, til effektive fysiske tiltak på veiene, som eksempelvis midtdelere. Tallene svinger, men det gir langsiktige resultater når en nullvisjon tas på alvor.

For den nye risikosporten er det trafikkregler for syklister som gjelder, men inntrykket er at man kollektivt gir blaffen, for dette er både praktisk, miljøvennlig og ikke så rent lite skøy. I hvert fall helt til man uforvarent tryner på asfalten uten særlig beskyttelse.

Ung og gammel kappes om å komme raskt frem, de aller fleste uten hjelm. Noen har kroppsbeherskelse som tømmer, mens andre foretar unnamanøvre på smidig vis, med fare for å bli nonchalant og farlig på grunn av at selvtilliten får en boost.

Noen har sin egne el-sparkesykler og har dermed fått en gradvis tilpasning til kjøretøyet og egne ferdigheter og begrensninger. Andre foretrekker å leie, med den slendrian og ansvarsfraskrivelse det ofte innebærer.

Stafettpinner

Leieforholdet avsluttes nemlig med en fart og brutalitet som savner sidestykke. El-sparkesykkelen blir gjerne dumpet på veibanen, fortau eller i grøfta, vel vitende om at det er andre som overtar når det måtte være hensiktsmessig. Syklene er blitt til evige stafettpinner og en indikasjon på at latskapen vinner enda mer terreng. Her trenger du nemlig ikke trø ned en eneste pedal for å gjennomføre Tour de el gjennom labyrinten av veinett.

Noen tragedier har det allerede blitt, uten at vi har noe grunnlag for å hevde at det skyldes dårlig atferd, men med det blotte øyet ser man horrible nestenulykker, enten det er smårollinger uten snev av oversikt som kommer susende, eller godt voksne i dress på vei hjem fra Børsen som trakterer kjøretøyet.

Som helsepersonell har påpekt en stund, er dette opplegget designet for at folk stuper i asfalten, og risikoen for å bli feid ned er overhengende for oss som ikke skvetter unna i tide. Når legevakta slår alarm pleier vi å lytte, men ikke denne gangen.

Kulturell crashlanding

Før jeg blir stemplet som en atferdsmoralist på nivå med Høybråten, som til og med lempet innrøkte pensjonister ut av brune puber, er det viktig å presisere at mange opptrer hensynsfullt og har oppfattet at det finnes en brems et sted. Her er det mer en felles kulturell crashlanding, basert på manglende bevisstgjøring av risiko, forebygging og regelsett.

For en liberal sjel som liker at barna klatrer i trær og leker i sandkasser som ikke er kokt og desinfisert, er det slett ikke hyggelig å være festbrems, men jeg tror noen voksne sjeler i Oslo og andre byer må sette foten ned.

Vi foreldre og besteforeldre maner til hjelmbruk, advarer mot å sykle over gangfelt, ber om at trafikkregler respekteres – og innser at opplæring er essesiell fra barnsben av.

En uke i Oslo med anarki på hver minste sti, viser at fornuft møtes med «er det så nøye a’», som et ekko fra båtfolket da man var så frekk å etterlyse promillegrense eller nulltoleranse for beduggete skippere. Akkurat nå trengs det mer enn noen ekstra doser med vaksiner for å ikke bli smittet av den totale ansvarsfraskrivelsen.

Rolf Edmund Lund, Ansvarlig redaktør