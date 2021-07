Departementet mener tydeligvis det er greit at Statsforvalteren ikke svarer Altaposten

kommentar

Altaposten har siden i mars 2021 forsøkt å få Statsforvalteren til å besvare flere spørsmål knyttet til to konkrete fradelingssaker. Spørsmålene vi har stilt er framsatt skriftlig og kan i sin helhet leses nederst i denne kommentaren. Vi har begrunnet våre mange henvendelser med at det er viktig at Statens forlengende arm, som skal ivareta lover og regler i lokal forvaltning, selv er åpen og transparent i sin forvaltning.