Sier Ap nei til takk til 5000 Alta-stemmer?

kommentar

Størst spenning knytter det seg til Arbeiderpartiet som møtes på teams (nettmøte) for å avholde sitt års- og nominasjonsmøte denne helgen. Spennende er det også om Senterpartiet på sitt nominasjonsmøte i Karasjok denne helgen, kommer ut med ei liste nesten fri for Alta-kandidater. KrF har allerede nominert. De har felles liste med Troms, men toppes av lederen i Finnmark KrF, hammerfestingen Truls Olufsen-Mehus som har slått seg fram politisk med en demagogi i sykehusdebatten mer rabiat enn den verste Alta-motstander i fri dressur i kommentarfeltene på nettet. Topper vi dette feltet med at Venstres nominasjonskomite har endt opp med å anbefale Trine Noodt på topplassen etter at hun de siste valgene har løftet Venstre i Finnmark til nye høyder basert på god velgertilgang i Alta. Helt uten utfordringer er imidlertid ikke nominasjonen for Venstre. Noodt og Alta Venstre har sagt at det ikke er mulig å drive valgkamp dersom partiet sentralt ikke leverer, og da før valgkampen starer våren 2021. Listen er lang over konkrete saker det må framskaffes resultater i for at Venstre i Alta skal be om velgernes tillit.

Til det siste først. Noodt og Alta Venstre har utvilsomt tatt inn over seg at velgerne i Alta ikke nok en gang vil la seg lure av lovnader gitt fra partiets sentrale politikere, blant annet tidligere partileder Trine Skei Grande, om støtte til fødeavdeling og akuttilbud. I regjeringserklæringer levert av Venstre, KrF og Frp har punkter om sykehustilbud i Alta vært nærmest kjemisk renset vekk. Forklaringen på løftebruddene er at partiene har ikke nådd fram mot Høyre og helseministeren.

Frp har troverdighet

I innledningen tok jeg helt bevisst ingenting med om førstenominerte Bengt Rune Strifeldt og Frp. Deres tid i regjering ga samme resultat som for lovnader gitt innbyggerne av Venstre og KrF, og løftebruddene Alta Venstre tar ansvaret for på vegne av partiet. Frp kom seg ut av regjering, og brukte friheten til blant annet å fremme forslag om fødeavdeling og akuttilbud i Alta, dette sammen med Senterpartiet på Stortinget. Det ble stemt ned av Ap, under henvisning til blant annet at Finnmark Ap har blokkert for fødeavdeling og akuttilbud ved Klinikk Alta i årsmøtevedtak.

Dermed var det opp til Jonas Gahr Støre og Ingvild Kjerkol på Stortinget om kvinnene i Alta og Kautokeino skulle få føde lokalt i stedet for å reise fra to til fire timer. Fra 1. oktober 2019 til ut mai 2020 var sykehusveien stengt eller kolonnekjørt 169 ganger. Legges nedstengt tid sammen utgjør timene over 35 døgn. Fra sentrale Ap-politikere betegnes tallene som skremmende, men det vises til at partiet sentralt ikke kunne overprøve Finnmark Ap som skal ha vedtak om kun to sykehus i Finnmark, ingen av dem i Alta.

Årsmøte

Nettopp det siste blir denne helgen til et oppgjør på årsmøtet i Finnmark Ap. Alta Ap har fremmet forslag om å oppheve det såkalte sykehusvedtaket fra 2010 som er brukt, og ifølge Alta Ap misbrukt, til å stoppe utviklingen av Klinikk Alta til et lokalsykehus med fødeavdeling og akuttilbud, sidestilt med Klinikk Hammerfest og Klinikk Kirkenes.

Finnmark Ap vil ha tallene på plass når de skal avgjøre saken, i 2019 var 229 fødende i Alta, og at det normalt er rundt 40 fødende i Kautokeino per år. I sykehusbyen Hammerfest er folketallet litt over halvparten av Altas, og det fødes nesten nøyaktig halvparten så mange barn av hammerfestkvinnene, altså 115. Alta/Kautokeino har alene flere fødende enn de som sokner til og føder ved fødeavdelingen i Kirkenes.

Tidligere Båtsfjord-ordfører Geir Knutsen har vært klar i sin tale; Sykehusene i Hammerfest og Kirkenes er sikret med nye bygg og oppgraderte tjenester. Nå er det Altas tur, og ikke minst at Arbeiderpartiet må stille opp for familiene i befolkningssenteret i Finnmark. Knutsen mener at det motsatte, slik Tana-ordfører Helga Pedersen tar til ordet for, vil medføre en så sterk mistillit hos Altas befolkning at Ap er dømt til å tape valget i Alta. Da kan resultatet bli kun ett mandat for Ap fra Finnmark ved valget neste høst. I likhet med et samstemt Alta Ap på sitt årsmøte i mars, tror partiveteranen Bernt Berg at det vil bli historisk få stemmer å hente for Ap i Alta dersom partiet sier nei til å trygge liv og helse. Berg tror at et positivt og troverdig vedtak kan gi Ap 5000 stemmer i Alta.

Over- og underpresterer

Er "garantien" om 5000 stemmer en urealistisk gulrot? La oss forsøke oss på en analyse av 2017-valget sett i sammenheng med hvordan partiene er i ferd med å posisjonere seg. Vi lar spørsmålet stå åpent?

I valget i 2017 stemte 10.651 av 14.429 altaværinger med stemmerett. Totalt ble det avgitt 39.286 stemmer i Finnmark, mot at 54.099 kunne stemt. Alta utgjør altså 27 prosent av de stemmeberettigede i Finnmark, og det er samme andel av altaværingene som stemte i 2017. Så blir det interessant når vi bryter dette ned på de enkelte parti for å se om de over- eller underpresterer i Alta. Om partiets stemmetall i Alta er over eller under 27 prosent av partiets totale antall stemmer.

Nå nærmer vi oss Bernt Bergs garanti om at Alta Ap skal makte å hente inn 5000 stemmer dersom de kan gå ut til velgerne med et klart vedtak fra Finnmark Ap om støtte til fødeavdeling og akuttilbud. Forsterkes dette med en garanti fra sentralt Ap-hold, vil troverdigheten være svært høy, ikke minst ved at det passer som hånd i hanske med en mulig regjeringspartner Senterpartiet.

Kan Ap vinne Alta?

Med 5000 Ap-stemmer i Alta vil det bety i underkant av 50 prosents oppslutning for et parti som kun fikk 1698 stemmer i 2017. Hvor skal partiet hente de 3.500 stemmene fra for å nå 5000? La oss først forsøke å se hvor mange stemmer som kan være i spill i neste års valgkamp. Når Ap skal argumentere for at partiet avgjorde sykehusforslaget på Stortinget til Altas disfavør, er favorittargumentet at Frp ikke er til å stole på, og at de i løpet av sine år i regjeringen ikke gjorde noe for at regjeringen skulle sikre utredning og oppbygging av sykehustilbud i Alta. Det er mer eller mindre fakta, men Frp gikk ut av regjeringen og hadde sammen med Senterpartiet en løsning klar, men manglet kun én viktig ting for å få flertall: Arbeiderpartiets støtte.

Troverdigheten til Frp ute hos velgerne er derfor enormt mye bedre enn hos Ap, i tillegg til at Bengt Rune Strifeldt har opparbeidet seg et godt omdømme i hele Finnmark hvor han har engasjert seg i flere saker. Det gjør at han sannsynlig vil stå ekstremt sterkt i Alta. Det er grunn til å tro at Frp vil øke stemmetallet uavhengig av hva som skjer på årsmøtet til Finnmark Ap i helgen, men med et negativt vedtak for Alta vil Frp i Alta kunne dra partiet med seg til to representanter fra Finnmark. Utgangspunktet er 6000 til 7000 stemmer å slåss om for partiene.

Senterpartiet

Slik det ser ut i øyeblikket vil Senterpartiet vedta ei stortingsliste uten Alta-representasjon. Signalene fra Alta Senterparti er at det vil bety null motivasjon for å drive valgkamp, men ikke utløse noen valgkampboikott. De 1496 stemmene som ble hanket inn i 2017 i Alta kan bli halvert, kanskje også være tilbake på historisk nivå med et par hundre stemmer. De som tror at sykehuspartiet Venstre vil få innfridd ultimatumet fra sentralt hold, og dermed kunne drive valgkamp i Alta, er ikke mange. Det betyr at de som har stemt på Trine Noodt, og det er faktisk over 70 prosent av de som stemte Venstre i 2017 som befinner seg i Alta, vil lete etter et alternativt parti. For Venstre kan Alta-valget hvor partiet hentet inn 1200 stemmer i 2017, bli avgjørende for om partiet karrer seg over sperregrensen, og om Venstre da innkasserer utjevningsmandatet i Finnmark. Hver eneste stemme vil sannsynlig telle for Venstre dersom de skal komme seg over sperregrensen.

Velgerflukt fra Høyre?

Høyre lovte før valget i 2017 at de skulle stemme for, i det minst fikse utredning av sykehusstrukturen, men endte opp med å stemme ned forslaget i Stortinget. I tillegg kan partiet ende opp mot hammerfestpolitikeren Vetle Langedahl på førsteplass. Til sammen er dette oppskriften for en velgerflukt fra Høyre i Alta. X-faktoren er SV som har framgang på nasjonale målinger, og som med et godt Alta-valg kan være i kamp om et av de fire faste mandatene. Men da må partiet ha noe å tilby velgerne i sykehussaken som har gjort SV til et miniparti i Alta med kun 700 velgere ved siste stortingsvalg.

I dette politiske landskapet i Alta er det altså rundt 7000 stemmer som er på ukens tilbud. Ap og Senterpartiet vil være de første til å takke ja eller nei gjennom sine års- og nominasjonsmøter denne helgen. For Ap kan årsmøtetilslutning til føde- og akuttavdeling ved klinikken være forskjellen mellom én eller tre mandat i Finnmark, for Senterpartiet ingen eller to. Ap har hatt tre mandat tre perioder tilbake og da uten at Ap gjorde et spesielt godt Alta-valg.