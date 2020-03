Politikkens sanne ansikt

kommentar

Gjentatte ganger den siste uken har Alta-rådmann Bjørn-Atle Hansen nærmest på sine knær bedt kommunens innbyggere om hjelp til å holde koronaviruset unna. «Søringkarantene» og «sosial avstand» har vært gjenganger i Altapostens spalter.

Byens innbyggere er blitt bedt om å gå i selvpålagt karantene. Holde oss unna hverandre. Ikke dra på hytta, selv ikke om den ligger i egen kommune. Personell i smittevernutstyr har møtt reisende på lufthavna. Reglene i Alta har vært hardere og strengere enn i de majoriteten av landets kommuner. Vi som kjenner vår sindige rådmann vet at hans uttrykte «bekymring» egentlig betyr «total katastrofe» om koronasmitten er for rask med å bre seg i befolkningen.

Det er gode grunner til at Alta-rådmannen har vært så klar i sin tale. Og det er gode grunner til at altaværinger, som ellers har en tendens til å «gi litt faen», denne gangen har valgt å lytte til rådmannens bønn. For gjennom vinteren har Alta en rekke ganger vært avskåret fra de som kan berge både små og store når det haster som mest.

Samtlige respiratorer, samtlige intensivplasser, samtlige helseansatte med både kompetanse og utstyr til å berge livene våre befinner seg på Hammerfest sykehus, 14 værharde mil unna. Inkludert en fjellovergang vi må over for å komme oss fram. Denne fjellovergangen på E6 har vært helt 100 prosent stengt 34 ganger (over 176 timer totalt) mellom 1. oktober og 14. mars. I samme periode har veien vært kolonnekjørt 56 ganger (over 236 timer totalt). Rv94 inn til Hammerfest: 25 ganger (over 90 timer) stengt, og kolonnekjørt «bare» 8 ganger i totalt 35 timer. Parallelt med dette er det varslet at vår alternative «sykehusvei», selve livlina; luftbroen til Tromsø, kan være truet da tjenesten er ekstra sårbar.





Med dette som bakteppe sier Aps Ingvild Kjerkol til Altaposten at det å utsette en milliardinvestering i Finnmark er direkte uansvarlig. Ikke fordi det vil sette liv og helse i fare om man utsetter en bygging av Nye Hammerfest Sykehus.

Neida.

Kjerkol er bekymret for de økonomiske konsekvensene ved at arbeidet utsettes: «Ap vil ikke bidra til å skape usikkerhet om planlagte investeringer i Finnmark. Det kan komme tøffe økonomiske tider etter korona. Så det vil vi ikke. Vi har nå en arbeidsledighet på 10 prosent. Å utsette en milliardinvestering i Finnmark er direkte uansvarlig», sa Kjerkol til Altaposten.

Smak på den!





Det er uansvarlig å ikke tenke på hvilken betydning en milliardinvestering får for økonomi og arbeidsplasser, mener hun. Kjerkol sier ikke noe om at det er uansvarlig å ikke se an og vurdere pandemiens effekter; å ikke se etter svakheter som må gjøres noe med, når man først skal investere et milliardbeløp i Finnmark. Hun sier ikke at det er uansvarlig å ikke ta en fot i bakken og gjennomføre en ordentlig ROS-analyse for befolkningen i Vest-Finnmark.

Det uansvarlige her er å stanse en slik prosess, fordi «det kan komme tøffe økonomiske tider etter korona». Er det rart at politikerforakten bare øker?





Partikollega og nestleder Bjørn Skjæran gjør ikke livet lett for lokale partikamerater ved å vende ryggen til akuttilbud og fødeavdeling i Alta. Hans oppskrift for å sikre sin egen region to sykehus, var ikke gangbar i Vest-Finnmark. Til tross for lengre avstander, heftigere uvær og en reell frykt og usikkerhet gjennom flere tiår.

I et intervju med Altaposten valgte faktisk Skjæran å ty til det absolutte lavmål av politiske bortforklaringer for hvorfor Ap ikke vil løfte en finger for Alta-regionen når muligheten nå byr seg. Han pekte på Frp! For i og med at Frp ikke har fått noe til mens de satt i regjering, så skal i alle fall ikke Ap gjøre noe når Frp prøver å reise kjerringa!

Skjæran vet selvsagt at Frp har måttet slåss mot Bent Høie (H) – helseministeren som alltid har rett og som har gjort det til sitt livs kall å stå på sitt, koste hva det koste vil. Alta-regionen er ikke mer verdt enn et politisk Frp-nederlag. Ap hadde muligheten til å gjøre noe. Men Ap sviktet. Og Skjæran ble avkledd etter alle kunstens regler.

Sannheten er at Helgeland-kasuset skiller seg fra Finnmark på tre punkter. Vær, geografi og folketall. Geografi og værforhold på Helgeland er som himmelen sammenlignet med helvetet i Vest-Finnmark. Spør hvem som helst som har kjørt sitt familiemedlem fra brøytestikke til brøytestikke i snøstorm over Sennalandet. Tunnelen gjennom Korgfjellet er ikke spesielt spennende til sammenligning.

Hva med folketallet? Her blir det ikke enkelt å følge argumentasjonen til Ap-politikerne som mener at Helgeland er et så åpenbart mye viktigere sted å prioritere til to sykehus.

For Alta-regionen inkludert nære kommuner i Nord-Troms er like stor som Rana-regionen. Karasjok og Porsanger har dessuten tilgang til Alta når E6 over Hatter eller Rv94 inn til Hammerfest er uværsstengt. Indre riksvei, Rv92 og E45, er stengt omtrent like ofte som veien mellom sykehusbyene Rana og Sandnessjøen.

Det er med denne tynne suppa det forventes at vi i Finnmark med bøyd nakke og foldede hender skal godta en to-sykehusmodell. Det er derfor vi samlet sett skal ha et dårligere helsetilbud i Finnmark enn resten av landet. Jeg kjøper ikke påstanden om at dette er nok til å velte en tre-sykehusmodell i Finnmark. Jeg kjøper ikke en flik av denne påstanden.





Dette er intet annet enn politisk spinn og politisk spill. Livet, helsa og sikkerheten til deg og meg, våre barn og våre eldre, er lite verdt i dette politiske spillet. Det ser vi med all tydelighet nå.