Du kan kalle Bent Høie mye rart. Men feig, det er han ikke

kommentar

Tirsdag ettermiddag kom nyheten om at helseminister Bent Høie (H) måtte melde avbud til åpningen av Klinikk Alta. Kommentarfeltet møtte nyheten med hånlige flir og karakteristikker.

«Feiging». «Kanskje redd for å treffe på finnmarkinga». «Han tørr ikke». «Er han feig». «Han e kun feig». «Fjotthau!». «Feiging». «De er livredde for å møte altafolket».

Du kan si mye rart om Bent Høie, mye av det sant også, sett fra et nordnorsk perspektiv i luftambulansesaken eller fra et Alta-perspektiv i sykehussaken. Som at han fremstår vanskelig å nå fram til. At han ikke lytter til fornuft. At han er avvisende til ideer som bryter med hans egne. Arrogant er en karakteristikk som er blitt brukt. Luftambulansekrisen var tross alt ikke en krise før nå nettopp, i alle fall ikke utad.

Men feig, det er han ikke.

Det var en helt riktig avgjørelse å droppe snorklipping og kakespising i Alta da luftambulansetjenesten er i ferd med å ramle helt i staver. Om noe burde krisen vært prioritert for måneder siden, da de fortvilte ropene fra kysten av Finnmark bare fortsatte å strømme på.

Bent Høie har utvilsomt sine meningers mot. Innholdet i meningene hans og om han har rett, se det blir et helt annet spørsmål. Ikke minst sett nordfra.