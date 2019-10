– Det føles som en bortkastet mulighet

kommentar

For en drøy uke siden sendte Tverrelvdalen IL ut en pressemelding der de gjorde det klart at de ikke ønsket å spille opprykkskvalifisering mot de øvrige tre vinnerne av 4.-divisjonsavdelingene i Nord-Norge. Det betyr at Skånland, Rana og vinneren i Troms (Fløya 2 eller Krokelvdalen) er direkte kvalifisert for allnorsk 3.-divisjonspill i 2020, mens Finnmark står uten lag på dette nivået etter Norilds nedrykk. TIL sa først og fremst nei eventuelt opprykk av økonomiske og administrative grunner. Men ledelsen følte heller ikke at de hadde nok sentrale aktører i spillergruppa med seg på en satsing, og da var det ingen vei utenom.

Reaksjonene har ikke latt ventet på seg. Noen hyller klubbledelsen for å velge den trygge og «smarte» løsningen, mens andre, deriblant flere i spillergruppa og avtroppende trener Kjetil Thomassen, synes klubben burde tatt bedre vare på denne sjansen. Den dukker trolig ikke opp igjen med det aller første.

La meg først og fremst gjøre en ting helt klart: Jeg forstår veldig godt TILs avgjørelse. Spill i 3. divisjon vil være en stor ekstrabelastning for idrettslaget, både i form av menneskelige ressurser og økte reisekostnader. Man trenger et større apparat rundt A-laget, og det er kanskje for mye å kreve av en liten dugnadsklubb som lenge har hatt problemer med å rekruttere tilstrekkelig med ressurspersoner. Samtidig er jeg slett ikke sikker på at TIL-ledelsens beslutning var den riktige. For meg føles et nei til å delta i allnorsk seriespill som en bortkastet mulighet for klubben og hele fotballfamilien i Alta og Finnmark.

Etter mitt syn går vi nå glipp av unik sjanse til det som kunne vært et historisk samarbeid på tvers av klubbgrensene i Nordlysbyen. Å ha et lag i allnorsk 3. divisjon er noe alle har interesse av. For Alta IF vil det være svært nyttig både på kort og lengre sikt. Nivåforskjellen på PostNord-ligaen og 4. divisjon i Finnmark er enorm, og Alta IF trenger en arena der de kan gi sine største talenter spilletid på et høyere nivå. Når landets nordligste fylke står uten lag i 3. divisjon blir «Finnmarks flaggskip» helt isolert, og må som så mange ganger før se sørover eller til utlandet når de skal sette sammen en slagkraftig tropp. Det er svært utfordrende økonomisk, og det gjør det mye vanskeligere å holde på både sponsorer og tilskuere selv om det kan gi en kortsiktig gevinst i form av gode resultater. De som betaler gildet vil helst se lokale gutter gjøre suksess i Alta IF-trøya, ikke en «overbetalt» utlending som i beste fall bruker klubben som et springbrett videre. Eller lånespillere fra Tromsø og Bodø/Glimt, som forsvinner etter én sesong. Dem har det vært mange av.

Det er ikke bare Alta IF som har spennende unggutter og spillere som ønsker å prøve seg på et høyere nivå. Vi har allerede sett hva Tverrelvdalen har av kvalitet i egne rekker. Ikke alle i årets TIL-tropp ønsket en slik satsing, men om bare halvparten av de som bidro til årets seriegull virkelig ville gi gass i 2020 er jeg overbevist om at det ville vært mulig å få på plass et slagkraftig lag. Også BUL har flere meget lovende juniorer som ville vært høyaktuelle for et satsingslag under TIL-fanen. I tillegg finnes det flere aktuelle forsterkninger i andre finnmarksklubber. Tverrelvdalen, Alta IF og BUL kunne i samarbeid satt ned et utvalg som hjalp til med å få på plass et trenerteam, skaffe sponsormidler, dugnadsfolk til hjemmekampene og andre beslektede oppgaver slik at de få tillitsvalgte i Tverrelvdalens fotballgruppe ikke hadde trengt å gjøre alt alene.

Jeg vet ikke hva andre tenker, men jeg ville elsket å se spillere som Stein Arne Mannsverk, Pål Even Heggelund, Vebjørn Atle Skorpen, Rickard Ellingsen, Simen Berntsen Stødle, Aleksander Nygård Kjellmann, Markus Arntzen, Trym Suhr-Stamnes, Marco Mauno Johannessen, Tom Emaus, Hikmat Nazari, Gabriel Åkesson, Brian Rognli Kravik, Jørgen Brandser Hammari og de mange andre unge fotballtalentene i Alta på samme lag. Også kanskje Peter Aas og et par andre med erfaring fra høyere nivå. Hvem vet, mulig de hadde fått publikumsfavoritten Svein Ove Thomassen med på moroa i samme slengen. Det hadde vært gøy å se hva en slik gruppe kunne fått til sammen. Men det blir nok bare med drømmen.

Håndballen i Alta har vist at det faktisk er mulig å få til et fruktbart samarbeid mellom klubbene. Jeg synes at det er på høy tid at også fotballen gjør et forsøk.

Karl Eirik Steffensen, sportsleder i Altaposten