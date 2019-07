Er det så vanskelig å bruke blinklys?

kommentar

Jeg skjønte aldri greia med folk som irriterte seg over andre bilister som ikke brukte blinklys, inntil nylig. For knappe to uker siden besto jeg førerprøven, og kunne stolt fortelle familie og venner at jeg endelig kan kjøre til butikken alene.

Etter mine knappe to uker bak rattet har jeg skjønt det. Det er svært irriterende og farlig at folk ikke bruker blinklys. Spesielt i rundkjøringer. Jeg har mistet et par luker fordi folk ikke blinker seg inn i rundkjøringer, og ikke ut av rundkjøringer heller. Der kunne jo plasseringen ha sagt meg noe, men det sier meg ikke mye når noen ligger i midten av begge kjørefeltene. Det er to felt i en rundkjøring, hvorfor ikke heller legge seg i ett av to felt, istedenfor å ligge midt i rundkjøringen?

Også er vi tilbake på det med blinklys nå, i kombinasjon med fartsavpasning. Det nytter ikke å bråbremse og blinke deg inn i ett kryss rett før du svinger. Blink tidligere, og avpass farten. Det er en latterlig enkel prosess bestående av to til tre bevegelser. Du setter på blinklys, tar foten av gassen, før du eventuelt girer ned. Gjør du dette noen sekunder tidligere, slipper du å bråbremse, og du slipper å skape situasjoner som kan være både ubehagelig og farlig for de som kjører bak deg.

Og nå kommer jeg til verstingen, fart. Jeg holder meg til fartsgrensa, Det nytter ikke å kjøre så nært bilen min at du må spandere ny på meg om jeg plutselig må bremse. Ikke ta farlige forbikjøringer, og ikke kjør så fort at du kutter i uoversiktlige svinger. Du setter ikke bare deg selv i unødvendig fare, du setter andre mennesker i unødvendig fare. Men om du har planer om å fortsette å kjøre slik, registrer deg som organdonor.

Det verste er at slike ting skjer nesten hver dag.

– Jo, men Anastasiya, du må bare lære deg at i trafikken må du behandle alle som om de er idioter som ikke vet hva de gjør, sier samboeren min ofte.

Men det skal jo ikke være nødvendig! De fleste som kjører slik er ikke ungdom, det er godt voksne menn og kvinner. Det skal vel ikke være nødvendig at jeg på 21, skal komme med oppfordringer om bilkjøring til folk som har kjørt bil like lenge som jeg har levd? Det skal ikke være nødvendig å tenke at alle i trafikken er idioter, men det skal heller ikke være nødvendig å måtte stå på bremsen når andre har vikeplikt for meg, eller miste luker fordi folk ikke blinker, eller bråbremse fordi personen foran meg lot være å avpasse farten tidlig nok.

Så vær så snill, bruk blinklys, hold fartsgrensa, avpass farten og tenk på plasseringen. Det gjør trafikken tryggere for oss alle.