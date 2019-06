Hvem «eier» Nordkapp?

kommentar

Min kommentar av 13 juni om kampen om Nordkappplatået utløste en replikk fra leder for kommunikasjon og samfunn i FeFo, Robert Greiner (14. juni) I tillegg har min kommenarartikkel fått flere til å ta i bruk kommentarfeltet i altaposten.no og sosiale medier. Blant disse har vært styreleder i Fefo Bente Haug.

Offerrollen

Uten at Haug oppgir meg og Altaposten direkte som avsender, hevder hun å være kalt patetisk (på FB). Dersom det er min kommentar Haug sikter til er det et forsøk å gjøre seg selv til et offer i debatten. Jeg har aldri ment, aldri sagt, eller aldri skrivet, at Bente Haug er patetisk. Tvert om anser jeg henne for å være en uredd, saklig og meningssterk samfunnsdebattant som både tåler, og må må tåle, at hennes meninger og offentlige argumenasjoner får et kritisk søkelys. I den sammenheng skriver jeg i min kommentar at hennes argumentasjon og debattnivå på Dagsnytt 18 hvor Nordkappplatået var tema, ble oppfattet som patetisk. Min forklaring er at Haug refset både friluftsrådet i Norge og tidligere stortingsrepresentant for Ap og Haugs partikamerat, Ann Marit Bjørnfalten, som nå repesenterte Hurtigruten AS.

Friluftsrådet og Bjørnflaten vil åpne Nordkapp kommersielt for flere aktører og avvikle Rica-monopolet, men også følge friluftsloven som gir fri tilgang for allmennheten til friluftsområdet Nordkapp. Haugs poeng var at søringer skulle holde kjeft og ikke stille spørsmål rundt Fefo og Nordkapps kommunes forvaltning av land og vann i Finnmark. Det er Fefo, som representerte innbyggerne, best til å gjøre, ifølge Haug.

Det patetiske er at Haug framstiller seg som forsvarer av finnmarkingenes interesser. Det samtidig som hun sammen med sine partikamerater i Nordkapp kommunestyre gjør alt de kan for å sikre Rica/Scandic et fortsatt monopol for kommersiell drift av et av landets viktigste reiselivsmål. Samtidig forlanger hun at alle andre som bor lengre sør, eller snakker søring, skal holde kjeft og ikke ta del i denne viktige debatten, inklusiv friluftsrådet som Feos styreleder burde ha den aller største interesse av å lytte til.

Fefos voksenopplæring

Så til Fefos voksenopplæring av undertegnede og de åtte punktene hvor Robert Greiner forsøker å få min kommenar til å framstå som et alvorlig bomskudd. Blant annet blir det vist til min påstand om at Fefo og Rica er favoritt til å kunne sikre seg hånd om Nordkapp. Greiner skriver: «FeFo eier allerede Nordkapplatået på vegne av alle finnmarkinger, mens Rica fester på den. Det er lite å sikre sånn sett.»

Det er ingen som betviler fakta om at Fefo og Rica i dag har eiendomsrett til Nordkapplatået, og at det gir Rica årlige inntekter på mange, mange titalls millioner kroner. Spørsmålet er om dette skal fortsette, eller om samfunnet skal ta tilbake styringen slik at også lokalsamfunnet kan få ta del i inntekter og verdiskapning i langt større grad enn i dag.

Pengemaskin

Greiner slår fast at Fefo ikke skal maksimere sin profitt. Her er vi på hver vår planat med hensyn til virkeligheten. Fefo har gang etter gang slått fast at de skal bruke festeloven til å sikre seg evigvarende inntekter, og at salg til blant annet Alta kommune slik at de kan utvikle tomter til selvkost, er uaktelt. Vi har Fefo-felt i Alta hvor tomter ble omsatt for over to millioner kroner for ei normal eneboligtomt på 600-700 m2 før den var bebygd, i tillegg til at det følger med 20.000 kroner i årlig festeavgift. Inntektene brukes ikke kun til lave priser på jakt og fiske (som ikke er blitt særlig rimeligere etter at Statskog ble skiftet ut med Fefo). En god del av inntektene går til dyre administrsjonsbygg, høye styrehonnorar og et rimelig høyt lønnsnivå i Fefo-byråkratiet. Det er vanskelig å se at Fefo tenker på folk flest når de krever 15.000 til 20.000 kroner i årlig feste for ei hyttetomt i Alta. Det utelukker faktisk en del vanlige finnmarkinger og strategien er en del av Fefos pengemaskin.

Kan selge

Fefo kan gjenta til de blir blå i ansiktet at de ikke kan selge areal til kommunene på grunn av lovmessige fohrold, eksempelvis til Nordkapp kommune ute på platået. Selvsagt kan Fefo selge. Om de anerkjenner at Nordkapp er den beste til å forvalte grunnen på platået til det beste for innbyggerne kunne de enkelt latt Nordkapp kommune få hånd om arealene. Selvsagt kan Fefo selge til Alta kommune slik at det kommer kommunale selvkosttomter som et alternativ til det private markedet som nå gjør at eneboliger i Alta omsettes for fem til syv millioner kroner. Når Fefeo konsekvent avviser salgt til kommunene, oppfatter mange det som om at Fefo kun tenker på egen pengebinge og ikke finnmarkingenes ve og vel. Det er ikke loven som setter stopp for salg slik Fefo hevder, men viljen hos de som styrer det privatrettslige foretaket. Styret i Fefo svarer ikke til noen andre enn til seg selv.

Skal innbyggerne i Nordkapp sikres en større andel av verdiskapning og inntekter, må det offentlige gjennom Nordkapp kommune sikres større styring. Det uheldige monopolet Rica har fått må oppheves. I kommentarfeltet er jeg spurt om Nordkapp kommune skal bygge og drive reiselivsinstallasjoner på Nordkapp? Selvsagt skal ikke Nordkapp kommune gjøre det, men det kan hende at det er fornuftig at kommunen blir samarbeidspartner for næringsaktører. Det viktigste er at områdeplanen får en karakter som sikrer at kommunen har kontrollen, og at det ikke er en enkeltaktør som får hånd om hele inntektsgrunnlaget. Det vil fortsatt være mulig for eierne å ta inngangspenger på de bygg som er reist, men det er naturlig at parkeringsavgiften, i alle fall deler av den, tilfaller kommunen. Det er her snakk om svært store inntekter for en liten kommune, men krever altså en områdeplan som åpner og sikrer at det kan skje.

Samrøre

Finnmark Ap har ikke vært villig til å ta demokratisk kontroll, eller rettere sagt få demokratisk påvirkning av Fefo. Undertegnede finner ingen annen forklaring enn i samrøret som finner sted. Min påstand er at årsaken til at Ap ikke har vært villig til å legge føringer på sine representanter i Fefo,blant annet med hensyn til salg til kommunene i stedet for feste, er å finne i samrøret. Andrekandidat til Ap i Troms og Finnmark, ordfører Kristina Hansen, må også tåle et kritisk blikk og mistanke om udemokratisk samrøre når hun kjemper for å en områdeplan som i praksis vil opprettholde monopolet til Rica.

Håper at denne kommentarer har vært klargjørende og svar på det jeg er blitt ufordret på.

Jarle Mjøen

Politisk redaktør Altaposten