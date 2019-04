Døden i kirkerommet

kommentar

Ingenting er hellig når terrorens brutalitet i løpet av sekunder omgjør kirkerommet til en slaktebenk, der absolutt ingen blir spart. Selv ikke små barn.

I møtet med en slik ondskap kan den mest hardkokte ateist folde hendene, om ikke annet som et skjold mot det ubegripelige faktum, at det nå er blitt selve poenget å ramme mennesker i kirkerommet – i origo av trosbekjennelsen. Der de normalt kunne senke skuldrene, i pur hengivenhet, enten man kjente på åndelig tilknytning i moskeene i Churchtown på New Zealand – eller ante fred og ingen fare i St. Anthony's Shrine i Colombo.

Når det opprinnelige fredsbudskapet blir et så mistolket offer for forkvaklet livsanskuelse, brister mange illusjoner. Ikke bare hos de som tror, men kanskje enda mer hos de som tviler, eller får en ny bekreftelse på at halmstrået er den klippefaste tro på menneskets egenverdi og menneskerettigheter. Det har simpelthen vært for mange overgrep i guddommens skyggeland. Religiøs fantatisme og selvrettferdighet sender folk på flukt, i hvert fall i en sekulær, opplyst verden i 2019.

Midt i denne agnostiske øvelsen, er det mange av oss som oppsøker kirkebygg verden rundt. Ikke for å be, men å absorbere de unevnelige, tidløse verdiene. Kanskje tenne et lys for håpet etter drapsbølgene – og kjenne på noe som er større enn oss sjøl, for denne grusomheten gjør oss bare mindre og mindre. Det er akkurat når vi kjenner på tryggheten, at flammene kan lyse opp på nattehimmelen og minne oss om vår egen forgjengelighet.

Notre-Dame i Paris er en sovende middelaldersk bauta, som bare ligger der ved Seinen som en urørlig koloss, hugget inn i bevisstheten til de som bor der og de millioner som låner øyeblikkene på ferietur. Bygget er så sin sak, men de immaterielle verdiene gir en fornemmelse av å være fullstendig frakoblet fra kjas og mas i en metropol. Man må rett og slett stoppe opp ved synet av Vår frues gotiske skjønnhet. Når spiret faller, er det noen flere illusjoner som fordunster, som om Dovre skulle falle, over 200 år etter eden på Eidsvoll.

Så vet vi, at bare en spasertur fra spirets fall og branntomta, har det relativt nylig rent en bekk av blod fra redaksjonslokalene til Charlie Hebdo og konsertfestningen Bataclan. Det finnes ingen trygg havn lenger. Kanskje aller minst der folk klumper seg sammen, som i strømmen av turister til Sagrada Familia i Barcelona eller på selveste La Rambla i samme by.

Det er imidlertid verken folk eller fare som gjør at jeg personlig oppsøker den mer spartanske, renskårne, gotiske basillika Santa Maria del Mar fra 1300-tallet, den inneklemte Havets katedral i nabolaget til Museu Picasso. Der skjebnen til Bernat Estanyol og hans familie blir så magisk i forfatterskapet til Ildefonso Falcones. Både boka og kirka er regulære praktverk, som uvilkårlig gjør at man tenner to lys for håp og kjærlighet. Kanskje to lys for ofrene på Sri Lanka eller New Zealand, eller et hav av lys for den menneskeheten som forvalter sitt ansvar på så skamfullt vis.

Två ljus

Du vet att jag aldrig har trott på nån Gud

Men ibland går jag in i Hans hus

Så när skymningen faller i morgon

Så går jag i kyrkan och tänder två ljus;

Det ena för dom jag har sårat

För vännerna som jag försmått

Och för tårarna som dom gråtit

För min skull

Det andra för att jag ska finna

En kärlek som orkar bestå

Och en kvinna som en gång

kan älska mej som jag är

Bjørn Afzelius