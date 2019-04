– Ulf mønstret på da Altaposten trengte en stødig skipper

kommentar

Mediemannen og samfunnsbyggeren Ulf Jørgensen skal feires etter alle kunstens regler denne helga. Riktig nok fylte han 80 år i fredfylte påsketider, men det betyr bare at batteriene er ladet for å feire en hedersmann, som framfor alt har betydd ekstremt mye for utviklingen av lokalavisa Altaposten i perioden 1988 til 2001. Akkurat da man trengte en stødig skipper som mest.

Måsøyværingen startet sin journalistkarriere i Jærbladet for temmelig nøyaktig 60 år siden og fikk på den måten en jordnær redaksjonell dåp, det vil si en forståelse for at samfunnsoppdraget pleies og pløyes på tvers av samfunnslag. Journalister må se folk, for eksempel sliterne og de som sitter nederst ved bordet.

For en som overtok redaktørrollen i Altaposten, er denne arven og ballasten viktigst av alt: Journalister verken er eller bør være elitedrevet, en som befinner seg i et bevoktet tårn, frakoblet fra virkeligheten. Da viskes nemlig samfunnsoppdraget ut og man blir raskt nærsynt.

For de som tildeles penna var det viktig å få denne beskjeden inn med den verbale flathanda fra veteranen Ulf: – Alle har en historie, om du er ordfører eller sørger for at hjulene går rundt på ulike nivåer, at veier bygges og at noen blir skitten på nevene. Han kunne like godt ha tilføyd til staben: Kom dere ut og fortell historiene fra virkeligheten!

Med sin erfaring fra Finnmarksposten, Harstad Tidende, Nordlys og Finnmark Dagblad ble Ulf uvurderlig for Altaposten, som sto ved et kommersielt og redaksjonelt veiskille på slutten av 80-tallet. Han valgte den offensive himmelretningen, på motorveien som vekstsenteret trengte der og da.

I løpet av noen år kom avisa hjem i kassa, hele seks ganger i uka fra 1994. En dose galskap for en liten lokalavis. Loppa og Kautokeino ble med på laget for fullt og den samiske avisa Assu ble med i porteføljen. Teknologisk tok avisa sjumilssteg uten at de ansatte så seg tilbake, og på den måten la Ulf også grunnlaget for den moderniseringen vi trengte på veien mot en ny verden.

Der Martin Kolberg utbasunerte «fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen», misjonerte Ulf på morgenmøtene; «nyheter, nyheter, nyheter». Teften for nettopp nyheter var ekstrem og Altaposten plukket opp det meste på veien mot nye opplagsrekorder. I 2004 var lokalavisa i ferd med å bryte en opplagsmessig barriere på 6.000. En unik klatretur, før Facebook, Google og den digitale eksplosjonen virkelig laget et farefullt drønn for papiravisa og forretningsmodellen.

Om Ulf var en hund etter nyheter, kan han ikke beskyldes for å logre for de med definisjonsmakt, enten det er penger, snakketøyet eller relasjonsbygging som bidro til klatringen i hierarkiet. Politikk handler ikke nødvendigvis om politikerne, men konsekvensene av de vedtak som blir gjort.

I andre enden av et resolutt slag med klubba, kan det være noen som får selve vedtaket i bakhodet. Da må avisa være der. Når noen tror de kan albue seg fram i køen, eller kjøre over sambygdinger med dampveivals, må noen belyse det og etterlyse rettferdighetssansen. Og hvis noen blir overkjørt gang på gang, må noen spørre seg: Skal det virkelig være sånn? Det har vært drivkraften i 50 år.

Den profesjonelle siden av Ulf er verdt en feiring, men jeg tror Altapostens ansatte var like glade i teamlederen. Selvfølgelig kan det gå en kule varmt i en avishverdag, men absolutt ingen kunne slipe ned samholdet og de sosiale båndene som ble skapt i denne perioden, på tvers av avdelingene. Ledet av faderlige Ulf.

For oss var det derfor en ruvende faglig og personlig medie- og samfunnsbygger som trappet ned i 2001, som hadde lagt grunnlaget for en kultur som ble viktig i nye og krevende år med omstilling. Kall det gjerne en bauta, men for ordens skyld snakker vi om en 80 år gammel bauta i full vigør, med det samme engasjementet og glimtet i øyet.

Takk for innsatsen, innsikten og inspirasjonen, Ulf! Gratulerer med dagen!

På vegne av Altaposten

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør