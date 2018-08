– Det er bare å trø til!

kommentar

Arctic Race Of Norway er tilbake i Finnmark denne uka og byr på noen dager med idrettsfest av kontinental tapning. Vi får utvilsomt vist fram storslagen natur for et stort tv-publikum, med håp om at det finnes pengesterke turister som får øynene opp for den polare villmark.

Altaposten har tidligere vært skeptisk til kommunalt pengebruk, hvis midlene hentes fra den lokale kultur- og idrettspotten for å finansiere et internasjonalt sykkelritt med lukrative tv-rettigheter. Noen dagers pedaltråkk i høyt tempo bør ikke ramme lokale ildsjeler og den viktige hverdagsaktiviteten, men vi registrerer at kommunene etter beste evne tar i bruk reserveposter og mobiliserer både egne ansatte og frivilligheten for å lage noen dager med bolyst.

Da skal ikke vi være festbrems. Et felles løft har ingen vondt av og Alta har allerede vist ekstraordinære muskler som arrangementsby de siste ukene med Offroad Finnmark, Altaturneringen i fotball og nå Aronnesrocken og innspurten av Arctic Race. I vinter mobiliserte byen stort under både masters-NM i svømming, Finnmarksløpet og NM på ski, samt sjakkturnering på nasjonalt nivå.

Det er intet mindre enn fantastisk. Felles for mange av idrettslagene, er at de roser kommunen opp i skyene for medvirkning og positivitet. Ofte kan det handle om kommunale arbeidsmaur som stiller med håndmakt eller maskiner.

Dette spleiselaget bør vi ikke rokke ved, forutsatt at man skjermer de relativt begrensede midlene som brukes til å støtte lokal idrett og kultur.

Ikke minst unner vi Øst-Finnmark et besøk av dette lynkjappe, omreisende sirkuset. Det blir bokstavlig talt et glimt av storhet, så er rapportene fra Vadsø og Kirkenes at de klarte å skape flotte rammer rundt besøket. Raushet, gjestfrihet og vennlighet bør være melodien hos oss alle når

I tillegg viser det seg at regnestykket har fått en annen og hyggelig dimensjon for de som befinner seg langs traseen, nemlig ekstraordinære bidrag i fom av asfalt til hullete veier og annen infrastruktur, som at Telenor legger 20 millioner kroner på bordet for å styrke den digitale dekningen. Så kan det innvendes at det burde være en selvfølgelig oppgradering, men vi tenker at alle gavepakker monner.

Vi ønsker det lokale vertskap lykke til med idrettsfesten og grand finale kommende søndag. På med kostymene og fram med nystrøkne flagg. Spar ikke på heiaropene. Det koster ingenting.