Alle partier på Stortinget ledes av kvinner. Det forplikter, også i Norge

Debatt: – Stå opp, kvinner, kjemp for våre rettigheter! For det er det virkelig mange menn som gjør - de støtter sine kvinner i kampen for fødeavdelinger. Det er noe å tenke på, skriver Irene Ojala.