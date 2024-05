Jeg har sittet i styret i Bergsfjord fiskeriservice i mange år, de siste 5 år som vara. Det Loppa kommune har gjort, er å velge meg som representant i styret for 4 år. Siden har jeg ikke hørt et ord fra dem.

Jobben har jeg gjort etter beste evne, sammen med resten av styret. Nå har formannskapet bestemt å selge sine aksjeposter i fiskeriservicebedriftene i Bergsfjord og Øksfjord. I Bergsfjord har de sågar foreslått at de skal slå seg selv konkurs.

Hans Roald Johnsen. Foto: Arkiv

Uten fungerende fiskeriservicebedrifter (FS) er det meget vanskelig for fiskerne å drive og bo i Loppa. Der har de sine bruk, og der reparerer de brukene sine. Da Loppa kommune i sin tid gikk inn med aksjekapital i FS, var det selvfølgelig med den viten at de visste hvor fundamentalt viktige FS er. De ville sikre bosetting og sørge for at fiskerne kunne drive og bo i Loppa.

Nå er formannskapet helt ut å kjøre med at de vil selge aksjene, og dermed trekke seg ut av framtida og utviklingen til FS i Loppa. I en fiskerikommune der Loppa er på 3. plass når det gjelder kjøp av fisk i Finnmark, og der fiskeriene er viktigste næringsvei i kommunen, er det uhørt og gå til slike skritt.

Både Hasvik og Alta har aksjeposter i sine FS. Alta, som tar imot desidert minst fisk i Finnmark, har prioritert å gjøre det. De har for øvrig mange fiskere på blad A og B.

Når noen politikere i Loppa, sammen med kommunedirektøren, hevder at kommunen er en dårlig driver, er det et dårlig argument og kan ikke brukes i denne sammenheng. Når man ikke løfter en finger, gir resultatet seg sjøl. En start kunne være at representanter for styrene ble invitert til budsjettarbeidet hver høst.

Der kunne de legge fram arbeidet som drives i FS, og få tilbakemeldinger fra kommunestyret. Kommunestyret får oppdatering om det arbeidet som gjøres, og være med å på å utvikle og støtte det viktige arbeidet som må gjøres av kommunestyret og styrene i FS. Skal Loppa kommune kalle seg en fiskerikommune, må det være et minstekrav at politikerne i kommunestyret er oppdatert om livet til næringen i kommunen.

Ordføreren kaller Loppa en kommune med stort innslag av sjøsamer. Det burde derfor være en selvfølge å skjønne at FS er en av grunnstenene for at de skal få drive med yrket sitt i Loppa kommune. Det at kommunen vil trekke seg ut som medeier av FS, er totalt uforståelig for meg når både SV og AP sier de tilhører venstresiden i norsk politikk.

Hvilke signaler sender Loppa kommune til våre fiskere, dersom de selger aksjepostene sine i FS ? Vi vil ikke ha noe med dere å gjøre. Dere kan seile deres egne sjø ut av kommunen.

PS ! Hvor realistisk er det å få solgt aksjene ? Null spør du meg. Dessuten kan ikke kommunen selge aksjene til hvem som helst uten vedtektsendringer. Der må de ha 2/3 flertall på generalforsamlingen for evt. endringer.

Dette burde de som ivrer for salg, også kommunedirektøren, ha satt seg inn i før dette sirkuset ble satt i gang.

Hans Roald Johnsen

Sjøsamefamilie