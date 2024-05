Et smått surrealistisk syn 18. mai 2024; 17 år gamle Jonathan Vonheim Norbye fra Alta debuterte i Bundesliga for RB Leipzig, bare noen minutter før sesongen ble avblåst.

Bare det å få en liten tå inn i dette selskapet av stjerner, i en av verdens tøffeste ligaer, må sies å være en vill drøm for tenåringstalenter verden rundt.

11 minutter på overtid i bortekampen mot Eintracht Frankfurt kom det historiske øyeblikket for den sympatiske aronnesingen.

Noe spesielt på gang

Nå har vi lenge skjønt at det er noe helt spesielt med denne rolige, ballsikre, duellsterke, fotballsmarte og ikke minst jordnære altaværingen, bedre arvelig utstyrt enn de fleste for toppnivået.

Pappa Martin, onkel Hans og storebror Tobias bør være bevismateriale godt nok – og la oss for balansens skyld fordele 50/50 av aksjene på en sterk familiearv fra Alta og Karasjok. Hel ved fra Finnmark, med andre ord.

Plukket opp av akademiet

Å få sjansen i ett at verdens beste akademier er i seg selv oppsiktsvekkende. Det er en stor inspirasjon for spillerutvikling i Alta IF og andre lokale klubber, slik det også var da Trond Fredrik Ludvigsen og Tore Reginiussen fra samme by tok steget ut på den internasjonale arena.

Det har en opplagt økonomisk oppside for Alta IF, men ute i den store verden brukes det enorme summer på å oppdage og utvikle de aller beste stjerne-emnene, uten at det kan utstedes noen form for garantier.

Det skjønner nok Jonathan bedre enn de fleste, med talenter og spillere rundt seg på trening og kamp. I år har han fått bryne seg på noen av verdens beste tenåringer i UEFA Youth Ligue, med særdeles lovende takter.

Den knallharde hverdagen

Jonathans syvmilssteg til en bundesligaklubb er imidlertid alt annet enn at man beveger seg inn i en glamorøs og tilbakelent tilværelse.

Tvert imot, det er da rotteracet starter. Å ta nye og avgjørende steg er ikke alle forunt. Det er et fåtall som kommer seg gjennom nåløyet, fordi det er så mange om beinet.

Naturtalent og fart er viktig, bevares, men plutselig handler det om enorme krav til mental styrke og enorm tålmodighet. Et treningstalent dag etter dag, uke etter uke og år etter år. Langt fra familie og venner, noe som har vist seg å være en av de aller største utfordringene for unge proffer på dette nivået.

Det skal gjerne prestere der og da, når muligheten byr seg, ikke bare på treningsfeltet.

Forvarslet

Alta-publikum fikk noen gode forvarsler i fjor, da 16-åringen Jonathan viste litt av sitt repertoar i Finnmarkshallen på A-laget.

Han tok ut dybde i forsvar og sikret bakrommet med oversikt og spilleforståelse som en fullbefaren elitestopper.

Han serverte strøkne langpasninger til motsatt kant og bakrom.

Han brøt framspill til møtende spisser som en blekksprut, dueller uten reservasjoner.

Mange av de unge talentene har noen av de samme etterspurte kvalitetene, som storebror Tobias. Som regel må man imidlertid opp i 20-årene for å slå ut i full blomst. Det gjelder å være ærekjær med hver eneste pasning og hver eneste takling. Det er det som skiller klinten fra hveten.

Det er imidlertid en skjør hverdag. Selv den minste skade kan bli en barriere for stegene videre. Internasjonal fotball er brutal når skader oppstår og formkurven skranter. Da er linedansen mellom suksess og benken en prøvelse.

Ledertype

Jonathan har noe ekstra og er en ledertype som sprer trygghet for de andre rekruttene fra ulike land, eller på aldersbestemte landslag sammen med klubbkompis Teo.

Å få noen minutter i Bundesliga kan kanskje fortone seg som symboltungt, men vi tenker at det er en grunn til at trenerkollegiet i den tyske storklubben gjør et slikt valg. Det er et signal, en anerkjennelse av det Jonathan har fått til.

Vi tror Jonathan har det som skal til for å nå langt, kanskje så langt han vil.

Etter at Leipzig fikk 4. plass i Bundesliga, venter mesterligaspill neste sesong. Det er lov å drømme, vel vitende om hva som kreves.

Vi krysser fingrene og kan underskrive på at 17-åringen allerede sprer stolthet og inspirasjon i hjembyen og hjemfylket.

Rolf Edmund Lund

Redaktør, Altaposten