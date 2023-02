Kirkenes sykehus er viktig for hele Finnmark

Debatt: – I dagens situasjon stiller jeg og mange med meg oss spørsmål om regjeringen har oppfylt sine forpliktelser for Kirkenes, Øst-Finnmark og Finnmark når de skaper utrygghet for sykehustjenester i et fylke som er pålagt et stort ansvar – uten at totalberedskapen i Finnmark blir ivaretatt, skriver Irene Ojala (Pasientfokus)