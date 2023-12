Norske barn og unge leser stadig mindre, og gutta leser minst. Skal ungene våre bli bedre til å lese, så må de også lese mer. Vi må rett og slett vekke lesegleden i dem. Da er det synd at Høyres julegave til barn og unge er økt pris på bøker.

I kampen om oppmerksomheten taper lesing for ofte. Derfor trengs det et krafttak for å styrke elevenes leseferdigheter og lesemotivasjon. Arbeiderpartiet er bekymret for at svake leseevner går utover læring i skolen, og tar derfor på alvor at barn og unge leser mindre enn før.

Nedslående leseresultater viser at tiltak for mer lesing er en riktig prioritering. For å snu utviklingen øker Ap og Sp-regjeringen støtten til skolebibliotekene, leselyst-prosjekter og til kompetanseheving for lærerne for å øke leselyst og motivasjon for lesing. I tillegg bevilget regjeringen 115 millioner kroner ekstra i år til fysiske lærerbøker i grunnskolen, og det arbeides nå med en helt egen leselyststrategi.

Derfor er det med både undring og skuffelse jeg leser at Høyre vil gjøre bøker dyrere. I Høyres alternative statsbudsjett som ble lagt fram i desember, går de Grinchen en høy gang når de velger å fjerne momsfritaket på bøker.

Det betyr at bøkene i bokhandelen ville blitt dyrere for deg og meg og unge som burde lest mer. For eksempel vil en barnebok til 400 kroner koste 500 kroner med Høyre i regjering. Høyre gir dermed fra seg årets kjipeste julegave til alle som liker å lese bøker.

Alle barn bør få oppleve at bøker er lett tilgjengelig, og få oppleve gleden av en god bok.

Derfor er det synd å se at Høyre ikke har større ambisjoner for leseferdighetene til norske barn. Lesegleden kommer ikke tilbake til barn og unge ved å gjøre bøker dyrere i den dyrtida vi er inne i. Vi vet allerede at norske barn leser mindre på fritiden enn før. Et slikt forslag ville ført til at det ligger mange færre bøker under juletreet neste år.

Da er det enda godt at Høyre ikke har flertall, men at kunnskap- og utdanningspolitikken styres av partier som forstår verdien lesing har for læring og forståelse. God jul!

Elise Waagen (Ap)

Utdanningspolitisk talsperson