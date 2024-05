Det norske samfunn har brukt et par generasjoner på å diskutere om russefeiringa skal være før eller etter eksamen. Det er på tide å konkludere og vi tror ministeren er på sporet.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har vært alt annet enn daff ut av startblokka som statsråd og har allerede tatt et oppgjør med mobilkulturen som har tatt helt av.

Vi har blitt moderne slaver av teknologi og trenger i det minste en jevnlig påminnelse om at det er helt ok å snakke mer sammen. Også på skolen.

Nå i mai er det på tide å sørge for at eldgammel forskning kommer til heder og verdighet igjen, nemlig at det ikke er eksamensvennlig å kombinere siste innspurt på videregående skole med festligheter.

De fleste av oss som «har vært der» kan med handa på hjertet innrømme at det ikke har vært noe sjakktrekk å kombinere skole og sosial utblåsning, så har vi fått med oss at noen har vært smartere enn andre.

Det gjør ingenting om nye generasjoner opptrer mindre stutum og får hjelp av storsamfunnet til å komme over kneika.

Nå tipper vi det kan være komplekst å gjøre endringer på dette området. Det er mange hensyn å ta, men vi tror også det er mulig å være løsningsorienterte. Håpet er at elevene gjennom tre år klarer å fullføre fagene på normert tid og at alt stoffet er gjennomgått på forsvarlig vis.

Vi synes forslaget om å gjennomføre eksamen før 17. mai er fornuftig, så kan gjerne nasjonaldagen være starten på feiringen.

For feiring blir det enten vi vil det er ikke. Spørsmålet er om vi skal tilrettelegge for at karakterene gir unge mennesker en best mulig start på voksenlivet, slik at de får en eksamen basert på best tenkelig dagsform.

En svakere karakter enn nødvendig kan være forskjellen på om det er mulig å følge drømmen, eller om man må ta noen ekstra runder i etterkant eller finne på noe annet.

Presset på unge mennesker er stort nok som det er – og de siste årene har vist oss at russefeiringen som sådan også skaper sosialt og kommersielt press.