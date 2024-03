Har fått med meg at Alta kommune ikke engang gidder å svare på innspill fra myndighetene når det gjelder helsetilbudet for Alta. Har de sovet i timen, de frikjøpte politikerne i Alta?

Kan få det inntrykket når en kan lese hva Jenny Marie Rasmussen skriver. Forstår godt at flere fra Alta Ap melder seg ut av partiet. De er nok veldig skuffet over det sentrale politikere i Alta Ap har klart å få til. Selv er de veldig fornøyde etter «fantastiske» møter med helsetopper.

Statsministeren har heller ikke klart å levere det som de lovet. Det eneste som har skjedd er at det ene tilbudet etter det andre forsvinner fra Alta. Her må statsministeren på banen for å reversere det som holder på å skje. Men jeg tror nok ikke han legger så mye energi i det. Nu har det etter mye om og men skjedd at regjeringen har tatt Kløftaprosjektet inn i NTP. Det skal regjeringen få ros for.

Håper at det bevilges penger til det snarest mulig og at ikke det går år etter år før det skjer noe. Veien ut mot Hammerfest er også med i NTP og det er jo fint. Men fikk inntrykk av samferdselsministeren at den veien vil bli høyt prioritert da det er en vei til sykehus. Kløfta må også bli høyt prioritert da den er en vei som er viktig for godstrafikken.

Nu må sentrale politikere i Alta jobbe for at Kløfta kommer inn med penger før det bevilges penger til den såkalte Sykehusveien. Bra om begge kommer inn samtidig men det tror jeg nok ikke vil skje. Om Hammerfest kommer først frykter det vil bli mange mange år før det blir oppstart i Kløfta. Odd Walseth

Odd Walseth