Skolen vår har søkt om å få ta imot flere elever enn vi har godkjenning for i dag. I den prosessen er det Utdanningsdirektoratet som fatter vedtak. Vertskommunen bes alltid om å gi en uttalelse. Vi er glade for at majoriteten av politikerne i formannskapet har stilt seg positive til søknaden fra Alta kristne grunnskole.

I lys av påstander om hvordan de økonomiske ringvirkningene av et økt elevtall hos oss vil slå ut for Alta kommune, ønsker vi å komme med noen kompletterende opplysninger.

● Alta kommune beholder 20% av rammetilskuddet, ca 30.000,- for hver elev som går på en friskole. Det som trekkes fra kommunen har et etterslep på 1,5 år, slik at det også er tid til å gjennomføre tilpasninger. Selv om vi har søkt om 85 nye elevplasser, så har vi ikke en prognose på så høyt elevtall innen overskuelig tid, men det er en gradvis økning hvor vi har anslått å komme opp til ca ca 30-40 nye elever frem til 2029-2030.

● Staten tilbakefører trekket i rammetilskudd til kommunene. Denne tilbakeføringen er ikke basert på antallet elever som går på friskole, men fordeles til kommunene uansett om de har friskoler eller ikke. For Alta kommune sin del utgjør denne tilbakeføringen 14 millioner kr i 2024. Vi mener det er realt å ta med dette i totalvurderingen.

● I Alta kommune koster en elev i gjennomsnitt ca 177.000,- per år. I den kommunale rapporten “Sammen om en god oppvekst” fra 2022 slås det fast at det er høy press på skolene på østsiden. Vi mener at ved å ta AKGs kapasitet og elevprognoser i betraktning vil kommunens bygge- og driftskostnader være lavere på lang sikt. Dette er en besparelse for kommunen som ikke er regnet med i den kommunale saksbehandlingen. Driften av friskolene finansieres i all hovedsak med statlige midler.

Det viktigste punktet er imidlertid at flere foreldre i Alta kommune får mulighet til å benytte seg av sin grunnleggende menneskerett til å velge skole for sine barn. Norge har sammen med de fleste land i verden signert på at de “forplikter seg til å respektere foreldres (…) frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter” (FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, Artikkel 13.3.).

Partiet Rødt velger i debatten å utelate friskoler fra begrepet “fellesskolen”. Vi tenker at private skoler med rett til statstilskudd (friskoler) også er fellesskoler. Friskoler er åpne for alle som søker. Derfor ønsker vi også å kunne ta imot dem som søker til Alta kristne grunnskole.

Alta kristne grunnskole

Håkan Funck, Rektor

Arne Kristian Arnesen, Styreleder