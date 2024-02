Sentralmyter er en nasjons eller et folks under forståtthet, mens symboler derimot er gjenkjennelsestegn, f.eks. flagg, nasjonalsang eller et beinrangel og ljå som symbol på døden, eller løven som symbol på styrke og mot.

Sentralmyter er derimot oppfatninger og forestillinger som går langt tilbake i tid eller myter som ikke er sanne eller kan begrunnes. Mytene er konkrete og abstrakte, f.eks. myten om finsk sisu og svensk Dalahesten. Sentralmytene går ikke i glemmeboka, men fornyes og ofte forsterkes.

Den norske sentralmyten

En norsk sentralmyte er vikingen. Bakgrunnen er vikingtiden. Tidsperioden er viktig i nordmennenes historie, med sjøfart, kolonisering, høyt utviklet båtbyggeteknikk og fremragende ornamentikk og treskjæring. Man forestiller seg vikingen som en høgreist og djerv mann som utfører edle dåder. Den mørke siden med plyndring av klostrer, brenning av kulturskatter, voldtekt av kvinner, tortur og drap, underkommuniseres.

Myten om vikingen lever i beste velgående. Souvenirbutikkene har vikingfigurer skåret i tre, vikingehjelmer, turistbøker og annet med assosiasjon til vikingen.

Tilskuerne har vikingehjelmer der Norge er god, f.eks. kvinnehåndball, men ikke i herrefotball der Norge er på bunn. Heller ikke på skiarenaer da ”vikingene” ikke tåler kulde!

Sentralmyter er også knyttet til heltemot og idrettsprestasjoner, inkarnert i navn som Roald Amundsen og kjente idrettsnavn. En sentralmyte er «Det er typisk norsk å være god» slik statsministeren sa i sin nyttårstale 1992.

Den samiske sentralmyten

Sametingets og NRLs sentralmyte er at reindrift er en bærekraftig næring! Dette er et eksempel på at sentralmyten er uten rot i virkeligheten.

Det eksisterer flere samiske sentralmyter. Et eksempel er sentralmyten om at de 6-7 dialekter er selvstendige samiske språk som må ha hver sin rettskrivning.

Og altså at samisk reindrift er bærekraftig. På tross av at den økonomisk er det en gedigen underskuddnæring som lever på subsidier og økologisk en av de mest naturødeleggende landnæringer i nord.

Særlig de siste tiårene har sentralmyte om reindriften om økologisk varsom og økonomisk bærekraftig aksentuert som en motvekt mot gruvedrift og utbygging av vindmølleparker.

I tidligere tider knyttet man stereotype forestillinger om alle samer var knyttet til reindrift: «Samer og rein» fantes i prospektkort, billedserier, og den kulerte pressen. I dag har Sametingsrådet avløst den kulerte pressen ved å markedsføre reindrift er ekte bærer av samisk kultur.

I tidligere tider med økologisk varsomhet hadde folk nærhet til naturen og de kjente til områdets bæreevne. Denne livsform og nomadisme er borte, næringen minner mest om ranching. Moderne driftsmidler; snøscooter, ATV, SUV og andre motorkjøretøyer, båter, prammer, helikoptre, droner, nyeste elektronikk og digitale verktøy er tatt i bruk. Etter reglene kan reineiere nedskrive dem etter et par år. Dette er en økonomisk eldorado for scooter- og ATV-forhandlere, bl.a. i Alta.

Sentralmyten om at moderne reindrift ikke er skader naturen, er vanskelig å avlive. Årsaken til skadene er b l.a. en intens individuell (personlig) konkurranse om ressurser. Det er strid om beitemarker – konkretisert gjennom rettssaker reinbeitedistriktene fører seg i mellom og mot andre næringer.

Landbruksdepartementets Totalregnskap for reindrift 2022 viser ressursknapphet: Det er 940 årsverk med inntekt på knapt 150 000 kr pr. år. Og enda staten gir over 76 kr pr. kg reinkjøtt (altså i tillegg til hva slakteriet betaler til reineieren)! Derfor har ingen privatpersoner råd til å kjøpe reinkjøtt hos reineierne. Dette har tatt knekken på de siste rester av verdde-system.

Hele 3220 har eget reinmerke, og av dem har 1730 personer (67 %) under 50 rein! Og altså bare 1/3 (33 %) over 50 rein.

En annen sentralmyte er at det ikke er dialekter, men at samisk består av 7-8 språk slik at hvert ”språk” må ha en egen rettskrivning. Det er som Måsøydialekten og Senjadialekten skulle ha hver sin rettskrivning! Det nordsamiske (med sine dialekter) strekker seg fra Mosjøen. Sørsamiske er en dialekt som er delvis annerledes både i formbygging og ordforråd (mange norske og svenske ord tilpasset sørsamisk tunge). Ingen vil undersøke hvor mange bruker sørsamisk som daglig talemål – de kunne gi en ubehagelig overraskelse! I øst mot Kola er det også en stor forskjell mellom nord- og kolasamisk (iblandet russiske ord og uttrykk). De nordsamiske dialektene omfatter sentralsamisk, lulesamisk og enaresamisk.

Men sentralmyten har ført til at utdødde dialekter som bl.a. Pite- og Umedialekten nå har egne ortografier.

Odd Mathis Hætta