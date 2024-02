Fra 29. februar behandler Høyesterett spørsmålet om hvem som skal eie utmarka i Karasjok. Saken står mellom to grupperinger i Karasjok på den ene siden, og FeFo som i dag eier og forvalter arealet, på den andre. Den ene gruppa krever at rettighetene i Karasjok skal tilhøre de som til enhver tid bor i kommunen. Den andre at de skal tilhøre de samiske slekter i Karasjok. I dag utgjør Karasjok 10,7 prosent av felleseiet til finnmarkingene, Finnmarkseiendommen. Vi får stadig spørsmål om hva som skjer hvis FeFo ikke vinner i retten og om vi kan trå støttende til. Vi kan ikke spekulere, men det vi vet er at FeFo mister styringshjemler og avslutter virksomheten i Karasjok. Det er heller tvilsomt om FeFo kan, eller bør, være forvalter, dersom ikke FeFo eier grunnen på vegne av finnmarkingene. Det første er spørsmålet om FeFo formelt kan forvalte annen grunn enn den vi har hjemmel i. Finnmarkslovens §6 (Finnmarkseiendommens rettsstilling) sier følgende: Finnmarkseiendommen (Finnmárkkuopmodat) er et eget rettssubjekt med sete i Finnmark som skal forvalte grunn og naturressurser mv. som den eier i samsvar med lovens formål og reglene i loven her for øvrig. Vi er svært usikre på om loven faktisk tillater FeFo å forvalte grunn som ikke FeFo eier. Riktignok har vi ikke gjort en grundig juridisk vurdering. Men det er nok andre som bør svare på dette, som for eksempel Justisdepartementet sin lovavdeling. Det andre er om hvorvidt lokalbefolkningen i Karasjok ville ønske at FeFo skal forvalte grunnen dersom de blir eiere. I tilfelle de skulle ønske det, så kommer nødvendigvis spørsmålet om betingelser opp. Skal alt forvaltes som før, eller skal samene i Karasjok eller alle de bosatte i Karasjok kunne stille krav om egne regler på enkelte områder?

Kanskje vil en eller flere elgjegere kreve at all elgjakten skal forbeholdes dem, eller en annen andel større enn dagens slik det har vært krevd fra Karasjoks elgjegere en rekke ganger. Et tredje spørsmål er om det forventes en form for økonomisk utbytte som skal tilfalle organet som tross alt må være FeFos avtalemotpart hvis en avtale skal inngås. Et organ som eventuelt skal være FeFos avtalemotpart vil være avhengig av en viss økonomi som naturlig nok vil måtte komme fra eierne selv eller fra inntektene som FeFo mottar. Et fjerde og særdeles viktig aspekt, er hvordan befolkningen utenfor Karasjok stiller seg til det, og hvilke betingelser de eventuelt vil ha for å gå med på at FeFo forvalter grunn som andre eier. Det er tross den delen av Finnmarks befolkning FeFo da vil eie grunnen på vegne av. Det vil være utenkelig at vi opptrer i strid med ønskene til de vi skal betjene. Driften i Karasjok i dag subsidieres trolig av inntekter fra de andre kommunene sammen med FeFo og det er liten grunn til å tro at FeFo-styret skulle gå med på å betale for driften av vår avtalemotpart og på den måten gå med ytterligere underskudd i Karasjok. En femte utfordring er å avklare hvem som skal ha det siste ordet hvis det blir snakk om større inngrep i utmark, det være seg gruvedrift, vindmøller eller andre ting. Skal FeFo løse dette på samme måte som ellers i Finnmark, men uten at de særlige stemmerettsreglene om endret bruk av utmark kan gjelde eller ankemuligheten til Sametinget og til Kongen, eller skal det være en skyggeadministrasjon i Karasjok som tar slike avgjørelser? Om avtalemotparten skal ha mønster av TF (Tanavassdragets fiskeforvaltning) eller om det skal gjøres på en helt annen måte er spennende, men også utfordrende, men kun basert på den korte gjennomgangen ovenfor, dukker det opp flere utfordringer enn løsninger så snart man begynner å se på problemstillingen. Kort sagt er vi nok ikke rett adressat for hvordan ting blir i Karasjok dersom Høyesterett gir en av de to grupperingene i kommunen rett til å forvalte utmarka. Det mest sikre er at finnmarkingene fortsatt vil ha et stort felleseie, Finnmarkseiendommen, som FeFo fortsatt blir å forvalte på vegne av alle oss som bor i Finnmark – karasjokinger inkludert.

Geir Thrane

Styreleder i FeFo

Oppnevnt av Sametinget