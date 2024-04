Regjeringen har i Hurdalsplattformen slått fast at målet med regjeringens helse- og velferdspolitikk er å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet.

Dette skal bl.a. gjøres gjennom å:

– Utvikle og styrke det desentraliserte sykehustilbudet i Norge, flytte mer av den elektive virksomheten ut til lokalsykehus, og styrke den lokale akuttberedskapen.

– Arbeide for å opprette flere distriktsmedisinske sentre, helsehus og intermediære avdelinger, slik at flere behandlingstilbud kan tilbys ute i kommunene.

– Følge opp prosessen for å videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta. Finnmark Sp vil understreke viktigheten av at både regjeringen og Helse Nord følger opp disse ambisjonene. Vår geografi, demografi og værforhold betyr at et godt, desentralisert sykehustilbud er avgjørende for befolkningens helse og trygghet.

Finnmark Sp minner spesielt om at det er vedtatt politikk at spesialisthelsetilbudet ved Klinikk Alta skal videreutvikles, og ber regjeringen og Helse Nord følge opp dette.

Finnmark Sp