Finnmark er over årtier avspist med smuler i Nasjonal Transportplan. Prosjekt på prosjekt har ligget innen bare for å bli skjøvet og skjøvet ut i tid uten å materialisere seg. Derfor mener Finnmark Senterparti at det er nok nå og at penger bevilges for å ivareta sikkerheten både for befolkning og næringsliv i Vest-Finnmark.

Det er nå på tide at sentrale myndigheter får opp øynene for hvor viktig også kommunikasjonene i Finnmark er og hva det betyr både i forhold til transport av varer og gods inn og ut av fylket. Finnmark er en av de største leverandørene av både hvitfisk og rødfisk samt kongekrabbe til store deler av verden. Dette fordrer at veinettet har kapasitet og kvalitet for å få dette ut til markedet mens det enda er ferskt og etterspurt. Men også forsyningssikkerheten av matvarer inn til Finnmark oppleves som sårbart.

For ikke å snakke om både fremkommelighet og sikkerhet for store deler av befolkningen som sokner til Hammerfest sykehus og som er avhengig av trygge ferdselsårer. Pasienter fra Kautokeino er prisgitt et Kløfta som er åpen og i tillegg til disse er også Altas befolkning totalt avhengig av en sykehusvei (RV 94) som er trygg og som til enhver tid er åpen og ikke hverken rasutsatt eller stengt i både lengre og kortere perioder. Det er like viktig å komme seg snarest mulig til livsviktig behandling på akuttsykehus i Finnmark som i andre deler av landet.

Derfor er Finnmark Senterparti av den oppfatning at Kløfta må få sin løsning gjennom bevilgninger i statsbudsjettet for 2025. Det samme gjelder for de rasutsatte delene av riksvei 94 som er sykehusveien for hele Vest- Finnmark.

Finnmark Sp