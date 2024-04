Jeg er glad for at et enstemmig hovedutvalg nå har stadfestet en rekke samiske stedsnavn i Alta, stedsnavn som viser det rike kulturlandskapet vi lever i.

De samiske stedsnavnene bærer med seg historie og kan fortelle oss om for eksempel hvordan landskapet ser ut, om dyrelivet, eller hva området ble brukt til.

Anerkjennelsen av samiske stedsnavn bidrar til å synliggjøre den samiske kulturarven vi har i Alta, og stedsnavn utgjør viktige identitetsmarkører i våre livshistorier. Samt er en del av det større forsoningsarbeidet.

Stedsnavn inviterer til nysgjerrighet om stedet og skaper interesse for lokalhistorien, og kan være en inngang til en videre fordyping i den flerfoldige historien vi har i Alta.

Jeg vil også løfte frem at Claus Jørstad (FrP) kom med et tilleggsforslag som ble omforent og enstemmig, «Hovedutvalget ber om at de vedtatte navn i saken også blir satt med kvenske navn, og at i alle saker med flerspråklige stedsnavn der kommunen har vedtaksmyndighet, blir med både norsk, samisk og kvensk.»

Hovedutvalget for oppvekst, kultur og integrering vedtar videre følgende samiske stedsnavn i Alta:

Hakkstabben-Leaibeluovta

Store Kvalfjord Bossovuonna

Komagfjord Gámabahta

Kviby Ráiru

Store Lerresfjord Stuora Liidnavuonna

Korsfjorden Fielvuonna

Turelva Humajohka

Gammelheim Boaressiidasajji

Talvik Dálbmeluovta

Storsandnes Stuora Sáttonjárga

Bossekop Bossogohppi

Elvebakken Joganjálbmi

Aronnes Árronnjárga

Hjemmeluft Jiemmaluovta

Lathari Láhttar

Kåfjord Gávvuonna

Tverrelvdalen Fállejohka

Morten Simensen Haldorsen (Ap)

Nestleder, hovedutvalget for

oppvekst, kultur og integrering