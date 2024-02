Det er for det første bra at sametingspresident Silje Karine Moutka og ledelsen i NSR tar avstand fra vold. Men jeg opplever likevel at sametingspresidenten og ledelsen i NSR prøver til en viss grad å sosiologisere årsakene til uttalelsen til reindriftsamen. Når de skriver at: «Vi må alle prøve å ha forståelse for den store belastningen de som kjenner at hele levebrødet deres er truet opplever»

At en reindriftsame sier at det er krig og sammenlignerer vindturbiner med Auschwitz er uforståelig. Enda mer uforståelig blir det at man ikke utelukker vold. Det burde man klart kunne ta ensidig avstand fra uten å bortforklare det med at man har opplevd påstått urett.

Spesielt når det kun er tale om en utredning av vindkraft, ikke positivt vedtak om at man godkjenner et vindkraftanlegg.

At man opplever eventuelt urett gjør man ikke berettiget til å gi uttrykk for at man vurderer vold. Urett gir deg ikke en rett til å si hva man vil. Dette gjelder også reindriftsamer.

At man skal prøve å forklare og bortforklare harde uttalelser med frykt og avmakt faller på sin egen urimelighet. Mener eksempelvis NSR at man kan bortforklare høyreekstreme utsagn med frykt eller avmakt?

Eller et enda mer konkret eksempel at man kan forklare EDL sine konspirasjoner om NSR med det samme. Argumentet til sametingspresidenten og ledelsen i NSR faller på sin egen urimelighet.

Sametingspresidenten og NSR ledelsen skriver videre om meg og «andre politikere» om at vi bør prøve å forstå at mennesker bruker kraftige uttrykk. Som at det er oss og dem. Ikke vi. I Ifinnmark skriver Elle Nystad i NSR-U at «Jeg tror ikke at Tarjei Jensen Bech, som for øvrig er kommunestyrerepresentant i Arbeiderpartiet i Hammerfest, vet hva disse type inngrep gjør med samiske barn og unge.».

Som at jeg ikke var samisk og ikke forstår. Joda, jeg vet hva det vil si å miste språk. Og prøve å ta kulturen tilbake. Man kan jo stille spørsmål med om jeg ikke er samisk nok for NSR-U og sametingspresidenten?

Som ikke fullt så samiske rapduoen Karpe har skrevet men fortsatt flerkulturelle «Jeg var alltid litt for hvit for mine men litt for svart for dem

Mamma ba meg være stolt av meg og be dem klappe igjen

Du er fra overalt passet ditt er regnbuen

Og de som ser deg endimensjonelt har valgt en feil fugl».

Jeg opplever at hverken sametingspresident Silje Karine Moutka og øvrige ledelse i NSR tar et oppgjør med min bekymring. Med at ledende NSR-representanter har kalt regjeringa mørkebrun. At man til stadighet omtaler oss som ønsker kraft til Finnmark for kolonister og at man kaller kraftpakken for ren ondskap.

At sametingspresidenten og NSR ikke tar min oppfordring på alvor er synd. Særlig synd er dette fordi det bare vil gjøre ytterpolene sterkere og moderate stemmer ikke orker mer.

Tarjei Jensen Bech