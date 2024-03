NRK Finnmark tar selvkritikk etter dekningen av uvær og skredstengt vei til Hammerfest, og beklager at de ikke sjekket opp utsagn om Hammerfest sykehus før det ble publisert. Dette kom frem i Kringkastingsrådets møte 29. februar i år.

For de fleste har både møtet i Kringkastingsrådet og behandlingen av klagesaken mest sannsynlig gått under radaren.

Kort fortalt handler klagen om at NRK Finnmark 7. februar publiserte en sak der stortingsrepresentant Irene Ojala (Pasientfokus) slo fast at all aktivitet ved Hammerfest sykehus lå nede. Dette er feil, og journalist og distriktsredaktør mottok samme dag e-post fra oss med fire faktapunkter knyttet til den aktuelle nyhetssaken. Første punkt var at sykehuset har vært i full drift med fulle sengeposter i den aktuelle perioden, samt at akuttpasienter ble brakt inn luft- og sjøveien. Vi fikk respons fra redaksjonen samme dag, men sitatet fikk stå. Saken ble også fulgt opp fra vår side med leserinnlegg fra klinikksjef.

Klageren er en innbygger i Vest-Finnmark. I Kringkastingsrådets møte ble utdrag fra klagen lest opp. Distriktsredaktør Marte Lindi tok på vegne av NRK Finnmark selvkritikk for at de ikke rettet feilen raskere, og beklaget samtidig at de ikke sjekket utsagnet opp med Finnmarkssykehuset før de publiserte.

Det er bra at NRK Finnmark kommer med denne erkjennelsen. Sentralt i klagen er at publikum blir villedet til å tro at akuttsykehuset deres er stengt for pasienter, med unntak av de som bor i vertskommunen. Vi deler en slik bekymring. Det er viktig at befolkningen kan stole på at helsetjenestene og akuttberedskapen rundt fungerer. Tvil kan få konsekvenser vi ikke ønsker.

På samme måte er det for NRK like viktig at opplysninger de publiserer er korrekte, for også de er avhengig av høy tillit i befolkningen. Dette var også et av flere poeng fra Tove Karoline Knudsen, medlem i Kringkastingsrådet.

Skulle det – mot formodning - skje at vi noen gang må stenge ned sykehus eller klinikker, eller at akuttkjeden ikke greier å levere, skal publikum være trygg på at vi vil informere godt om det. Slik vi gjorde under pandemien, da vi gjennomførte en delvis nedstengning som følge av utbrudd.

Eirik Palm

Kommunikasjonssjef, Finnmarkssykehuset