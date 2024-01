Oppdraget fra statsråd Kjerkol var å snu alle steiner for å få orden på en skakkjørt økonomi i Helse Nord og foretakene. Nå begynner vi å se resultatene av det arbeidet som er utført, og kan med stor grad av sikkerhet konstatere at det gikk galt for Helse Nord.

Utgangspunktet er et omstillingsbehov fastsatt av Helse Nord til ca 900 mill kroner per år. I dette tallet ligger at man må bevege seg fra et underskudd på 400-500 mill kroner per år og komme i en overskuddsposisjon på ca 400 mill kroner per år som kan legges til egenkapitalen og medvirke til finansieringen av nødvendige anskaffelser senere. All erfaring fra økonomistyring viser at en slik drastisk forbedring ikke kan skje momentant, men må finne sted over tid. Når det i høringsutkastet påviste resultatet av alle tiltakene er skarve 177 mill kroner I kostnadsforbedringer, så må det kunne konstateres at Helse Nord har skapt det største mageplask i manns minne i landsdelen.

Det er interessant å notere seg at det er særlig en av de mange arbeidsgruppene oppnevnt av Helse Nord som har skapt problemene, nemlig den som skulle se på den framtidige sykehusstrukturen i landsdelen. Årsaken til det er manglende faglighet og analyser og beskrivelser der det florerer med feil, unøyaktigheter og udokumenterte påstander. Dessuten er den modellen som er anvendt helt feil.

Når man skal se på forbedringer økonomisk ser man på kostnadene for hvert enkelt foretak og ikke på hver lokasjon. Det blir riktig bare hvis kostnadsstrukturen er lik ved de enkelte lokasjoner, men det er den absolutt ikke og da blir analysen både feil og misvisende. Innleiekostnadene så varierer svært mye fra lokasjon til lokasjon avhengig av hvor godt man har lykkes med rekrutteringen. Noen lokasjoner har svært høy andel innleiede i forhold til faste stillinger i budsjettet, mens andre lokasjoner har mye lavere innleie. Ett eksempel fra Helgelandssykehuset: Innleia ved Sandnessjøen sykehus som er ett av sykehusene i Helgelandssykehuset er på 10,9%, mens den for Rana sykehus er på 6,7 %, ifølge tall fra Helse Nord. Det betyr det at innleia er ca 63% høyere i Sandnessjøen enn i Rana. Man må også se på hva innleia består i og hva den brukes til. Det meste av innleia i Sandnessjøen er for å opprettholde en nødvendig grunnbemanning, mens innleia ved Rana sykehus i stor grad går med til å opprettholde et høyt produksjonsnivå. Det framgår av de såkalte DRG-tallene. Når Helse Nord satser på det som har høyest innleie, nemlig sykehuset i Sandnessjøen og ønsker å legge ned Rana sykehus som har lavest innleie, blir det et irrelevant omstillingstiltak som ikke kan begrunnes rent faglig. Heller ikke kan det begrunnes politisk. Det går svært dårlig sammen med det som Helse Nord mener er ett av hovedproblemene, nemlig altfor høy innleie, å satse på det sykehuset som har høyest innleie, noe som er faglig sett helt uforsvarlig.

Vi ser det samme feilaktige resonnement i Lofoten og Vesterålen der det satses på det svakeste sykehuset ut fra alle de fragmentariske tall som foreligger, nemlig sykehuset på Stokmarknes, og så legger man ned det sykehuset som har klart seg best, nemlig det på Gravdal. Høy innleie og derav store underskudd er først og fremst et problem for de to største sykehusene i landsdelen. Det er Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset I Tromsø. Men ettersom de to er fredet i arbeidet med å snu alle steiner, blir spørsmålet om hva de to største egentlig skal drive med ikke adressert. Glemt er at det fra høyeste hold er sagt at i sykehusene må man sentralisere det man må og desentralisere det man kan. Enten er det glemt eller så har man ikke fått det med seg. Uansett så er heller ikke det adressert.

En annen merkverdighet er at det svakeste av foretakene I Helse Nord, Finnmarkssykehuset, er så forgjeldet at det ikke ser ut til å ha noen mulighet for å klare seg uten en omfattende gjeldssanering. Heller ikke det er adressert. Og til neste år øker den rentebærende gjelda vesentlig når man skal begynne å betale på lån til det nye sykehuset I Hammerfest. Enda mer bemerkelsesverdig er det at de tiltakene planen tar sikte på er å flytte en del pasienter fram og tilbake mellom Hammerfest og Alta og legge ned noen døgnplasser i psykiatrien. At psykiatrien er et prioritert område fra regjeringen har man heller ikke klart å fange opp. Riktignok har man ikke helt uventet prioritert psykiatrien i Tromsø, men ettersom planen så langt ikke retter opp økonomien i Helse Nord og foretakene tar det mange år før det kan investeres noe som helst i Tromsø.

De samlede effekter av arbeidsgruppe en er en kostnadsbesparelse på 177 mill kroner. Hvordan dette framkommer er ikke dokumentert. Vi vet at Helse Nord har bommet grovt på tiltakseffekten tidligere. Den effekten varierer mellom vel 20% av det som var planlagt (Helgelandssykehuset, Finnmarkssykehuset) og vel 60% for UNN. Justerer vi for dette blir effekten av alle anstrengelsene under halvparten av det estimerte, dvs under 100 mill kroner per år av et samlet behov på ca 900 mill kroner per år. Det er ikke mulig å finne noe som helst i plandokumentasjonen som indikerer at man denne gangen i motsetning til tidligere har truffet skiva. Den usikkerheten som manglende tiltakseffekt over flere år betyr, er ikke håndtert i planutkastet.

Det er gjennomført en ROS-analyse der utgangspunktet er dagens situasjon, med unntak av Helgelandssykehuset der man har lagt til grunn et 0-alternativ som ikke eksisterer. De aller fleste variable i analysen er plassert på rødt, dvs svært stor risiko. Så er det noen få tiltak med en samlet økonomisk effekt som beskrevet og som flytter alle variable fra rødt til gult. Dette er rett og slett ikke troverdig og framstår som et bevis på at de som har laget analysen ikke kan være de skarpeste knivene i skuffen, og som sannsynligvis ikke har satt seg inn i faglitteraturen for hvordan slike analyser skal gjennomføres.

For statsråden må det være en enorm skuffelse å konstatere at Helse Nord har mislyktes fullstendig. Enda verre er det at de hovedtillitsvalgte har slaktet det arbeidet som er gjort i gruppe en og etterpå i Helse Nord. Det er problematisk for en statsråd utgått fra AP i et så viktig spørsmål å måtte gå imot en samlet fagbevegelse. Det er mager trøst for statsråden at brukerne som er utpekt av Helse Nord sier seg fornøyd med tingenes tilstand og det bidrar neppe til noe løft for plandokumentet. Det er forbausende at brukerrepresentanten som har møterett i styret for Helse Nord sier seg tilfreds med den sanering av akuttberedskapen og føden i landsdelen som planen til Helse Nord innebærer. Det viser bare at de er mest opptatt av sitt eget gjenvalg og at hensynet til pasientbehandlingen kommer i annen rekke.

Vi blir ikke overrasket om statsrådet sier nei takk – veiet og funnet altfor lett.

Mo i Rana/Korgen

Børge Hundnes, Håkon Nordbakken, Kjell Arne Odden, Per Waage