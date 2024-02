NSR-representanten Runar Myrnes Balto har i et langt og saklig innlegg kommentert mitt innlegg om fornorskning og samisk psykologisk uhelse. Han forsøker å belegge sine synspunkter med forskning og sannhets- og forsoningskommisjonens fortellinger om urett begått mot samer, kvener og skogfinner.

Foto: Bjørn Martin Lyng

At de i noen sammenhenger predikerer at det har gått ut over helsen til noen er kanskje ikke så urealistisk, men at det skjedde i stort omfang er på ingen måte dokumentert. Hvordan dokumentere historiske hendelser sin betydning for enkeltmennesker sin helse i dag? Her har en nesten et umulig forskningsfelt. Når det gjelder SAMINOR 2-studien, må jeg innrømme at jeg ikke har god kjennskap til denne skriningen.

Etter å ha lest presentasjonen og de spørsmålene som ble stilt, stiller jeg meg imidlertid tvilende til å bruke denne til å dokumentere uhelse på grunn av fornorskning. Den dokumenterer nok ganske godt helsetilstanden blant samer, men bare tittelen SAMINOR 2 indikerer hvem som er i fokus og kan nok til en viss grad forklare en lav svarprosent, men ikke at skadene kommer av fornorskning.

Min hovedutfordring til NSR er; hvordan skal dere finne de som er skadet og hva skal dere gjøre for å reparere dem. Har dere en egen metode som bare NSR kjenner, eller skal dere bruke det norske helsevesen. Det er nok viktig å innse at det er miljøer i det norske samfunn som er like utsatt for alkoholmisbruk, vold, sjølmord angst og sinne som innen den samiske befolkningen.

Det samiske samfunn står imidlertid oppe i konflikter intern blant samene som er meget alvorlig for det Nordnorske folket og her er NSR sin politikk en vesentlig årsak til konfliktene. Befolkninga på kysten sin angst og irritasjon over NSR sine standpunkter i forhold til reindriftens bruksrett til private eiendommer, særlig i Nord-Troms og Finnmark, burde også Balto skjønne. Alle enten de er samer, kvener eller norske er fratatt råderetten over egen eiendom.

Hadde den norske stat gitt slike rettigheter til nordmenn i indre strøk av Finnmark uten vederlag ville en ha snakket om rasisme. NSR har en like rigid og urettferdig politikk når det gjelder utvikling av all nødvendig infrastruktur som er ment å komme alle befolkningsgrupper til gode. Dette er en stor belastning for samene i kyststrøkene. Sjøl om reindriften har fått hundrevis av kvadratkilometer nytt beiteland på kysten sprer NSR fremdeles løgnen om at reindriften har tapt sommerbeiter.

Når NSR fremmer en fiskeripolitikk for urfolk som skal ha særlige rettigheter til fiskeressursene i kyst og fjordstrøkene oppleves det som et nytt overgrep mot samene som bor der og som er totalt integrert i lokalsamfunnet, sammen med kvener og nordmenn.

De har heller ikke en egen samisk kultur, men den samme som resten av befolkningen, ofte fisker og småbruker. Det kan hende at noen barnebarn ønsker å lære språket til beste-/oldeforeldrene, men det blir ofte en hobby for det er ingen steder å praktisere språket i det daglige.

NSR sin reindriftspolitikk er kanskje den groveste feilvurderingen til partiet. De fleste må skjønne at 160.000/170.000 rein på Finnmarksvidda er uholdbar over tid. Det er ikke bare klimaendringer som er årsaken til at reinen ikke finner mat sjøl, men må mates fra november til april.

Beitegrunnlaget på vidda er sterkt redusert. NSR gjør samme feilen som AP og fiskerlaget gjorde når det gjaldt torsken på 1970/80-tallet de skjønte ikke at de var i ferd med å utrydde den på grunn av overfiske.

Mitt poeng med reineier Logje sin kontakt med lokalbefolkningen var nettopp å vise et konstruktivt samarbeid mellom kyst og vidde uten skader eller traumer. Dersom NSR ikke får en bærekraftig reindriftspolitikk, står hele den samiske kulturen i fare og det er en villet politikk som ikke kan skyldes fornorskning. Det vil føre til mange traumer innen den samiske befolkningen, som må repareres i framtiden.

Ole Simonsen