Odd Mathis Hætta har i tre kronikker satt et kritisk søkelys på fleire samepolitiske temaer. I et innlegg i Altaposten den 12. desember (Alle samer skal ned) tar Sametingsrådets politiske rådgiver Sandra Márjá West fra NSR til motmæle. Det er positivt at noen fra NSR bryr seg med å svare Hætta. For ellers har Hættas kronikkserie blitt møtt med dørgende taushet.

Innholdet i svaret fra West er det imidlertid grunn til å sjå litt nærmere på.

Angrep versus kritikk

West hevder at Hætta «angriper alle». Det gjør han ikke. Kritikk er ikke det samme som «angrep». Og Sametingsrådet, Sametingspresidenten, sentrale myndigheter, medier, domstoler og forskere er ikke «alle».

Hætta begrunner sin kritikk. Ved å vise til serviliteten som utvises av sentrale myndigheter, medier og forskere. Som er livredde for å smake pisken fra sametingspresidenten. Og han viser til hvordan den samme presidenten har gjort det til sitt mantra å mane fram et bilde hvor samene og det samiske er kringsatt av trusler og fiender.

ILO 169

Det som har falt West særlig tungt for brystet, er at Hætta meiner at samene i Norge ikke oppfyller de krav som ILO-konvensjonen stiller for å bli klassifisert som urfolk. Hætta beskyldes av den grunn for å avsløre sin egen «ukunnskap».

Det er både lettvint og i overkant dristig å forsøke å sette et slikt stempel på Hætta. En mann som har via sitt liv til å jobbe for og med samiske saker. Hvis West hadde lest bare noen av de mange bøkene som Hætta har skrevet og utgitt, ville ho fort ha måttet bite i seg påstanden om «ukunnskap».

Unødvendig særbehandling

Heile fundamentet for ILO-konvensjon 169 er at man har å gjøre med ei folkegruppe eller et folk som trenger positiv særbehandling. Som ligger langt under det alminnelige nivået til majoritetsbefolkninga på alle sentrale indikatorer – herunder inntekt og formue, sosiale forhold, yrkesdeltakelse, utdanningsnivå, helse, politisk representasjon og øvrig deltakelse i samfunnslivet.

Et av Hættas hovedpoeng er at dette ikke er tilfelle for samene i Norge. Ikke på noe område står de tilbake for majoritetsbefolkninga. Noe behov for positiv særbehandling er ikke til stede.

Og det er dagens situasjon som er relevant for å vurdere om konvensjonens krav er oppfylt. Ikke situasjonen for 150, 100 eller 75 år siden. Det er en misforståelse når West og mange med ho later til å tru at om samene en gang i tida måtte ha oppfylt de krav som følger av konvensjonen, så vil de ha krav på samme status inn i evigheta.

Levealder

West påstår at samene har kortere forventa levealder enn nordmenn. Ettersom det ikke finnes noe eget register for samer og deres levealder, foreligger det ingen dokumentasjon på denne påstanden. Det vi veit, er at det har vært og fortsatt er forskjeller i levealder mellom landsdeler og mellom fylker. Og ikke minst mellom ulike bydeler i en by som Oslo.

Finnmark har tradisjonelt ligget lavt, men det er ingen holdepunkter for at dette skyldes at det er her den største andelen med samer i Norge bor. Det handler om forhold som utdanningsnivå, kosthold, røyking og arbeidsliv – ikke om etnisitet.

Tvangskristning

Ifølge West har samene blitt «tvangskristnet» i over 300 år. At kristendommen i mange tilfelle har blitt innført ved tvang, er ikke noe som kun samer har blitt utsatt for. Og det er rimelig historielaust å snakke om tvangskristning etter at læstadianismen gjorde sitt inntog på 1800-tallet.

For som Anne Dalheim, tidligere leder i Samisk kirkeråd, har påpekt, var læstadianismen en religiøs vekkelse fra samisk hold, som oppsto blant samer. West har åpenbart heller ikke fått med seg at samer i Kautokeino og andre deler av Indre-Finnmark, alldeles frivillig oppsøkte finsktalende prester og kirkebygg og leste religiøse bøker på finsk lenge før norske myndigheter hadde starta det som seinere har blitt betegna som fornorskingspolitikken.

Forbud mot språk og navn

Samisk språk og samiske navn har ikke vært forbudt, slik West hevder. Ho formidler her reine myter. Einar Niemi, professor emeritus i historie ved Universitetet i Tromsø, skriver følgende om det påståtte forbudet i skoleverket i sin artikkel «Fornorskingspolitikken overfor samene og kvenene» i boka Nasjonale minoriteter og urfolk som ble utgitt i 2017:

«For øvrig må det slås fast at den ofte gjentatte påstanden om at samisk og kvensk ble forbudt, ikke er i tråd med realitetene. Både 1880- og 1898-instruksen ga faktisk adgang til bruk av minoritetsspråkene som hjelpespråk når det viste seg nødvendig for elevenes tilegnelse av lærestoff, selv om instruksen understreket at dette representerte unntak og ikke regel. Især i de samiske kjerneområdene i Indre Finnmark ble bruken av samisk tolerert, ikke minst av jordnære praktiske grunner, innrømmet av myndighetene gang på gang. Noe annet ville være meningsløst pedagogisk, og det ville være helt urealistisk å tro på en rask og smertefri fornorsking i disse områdene.»

Egne institusjoner?

ILO-konvensjonen inneholder et krav om å ha beholdt egne sosiale, økonomisk, kulturelle og politiske institusjoner. – Hvilke institusjoner er det samene har hatt og som er i behold i dag?. Som adskiller seg fra de som ikke- samene i Norge har?

Hætta har i sine kronikker drøfta dette og har konkludert med at samene ikke har slike institusjoner i behold.

West misforstår med vilje når ho framstiller det som om Hætta har lagt lista så høgt at samene må leve som de gjorde på 1600-tallet for å oppfylle kravene i konvensjonen. Poenget med hans eksempler, er å få fram at det ikke lenger er noen forskjell på levemåte og levestandard for samene og den øvrige norske befolkninga. Selve begrunnelsen for ILO konvensjonen slår ikke til for samene i Norge.

Ikke fengsel for samer?

Vi får dette godt illustrert gjennom konvensjonen artikkel 10 som gjelder reaksjonsmidler ved straffbare handlinger. Ifølge artikkel 10 skal det ved valg av reaksjonsmiddel tas hensyn til urfolkenes økonomiske, sosiale og kulturelle kjennetegn. Andre reaksjoner enn fengsel skal i utgangspunktet benyttes.

Er det noe som tilsier at samer i Norge i dag ikke skulle kunne tåle fengselsstraff like godt eller like dårlig som nordmenn?

«Samene – Nordkalottens urfolk»

Hætta har etter mi vurdering rett i at samenes faktiske stilling i Norge er i motstrid med de krav som følger av ILO-konvensjonen. De har ikke behov for den positive særbehandling og beskyttelse som konvensjonen gir anvisning på.

Men det er ingenting i vegen for at de fortsatt kan beholde betegnelsen urfolk. Slik Hætta gjorde det i boka «Samene – Nordkalottens urfolk» som ble utgitt for over 20 år siden. Ei bok hvor han påpeika mangelen på konsekvensvurdering før ILO konvensjonen ble ratifisert i 1990. Og hvor han også påtalte det faktum at verken i NOUer eller Stortingsmeldinger hadde det blitt vurdert om samene fylte kravene i konvensjonen – og det samtidig som man var klar over at det i dagens samiske samfunn ikke lenger eksisterer «egne sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske institusjoner.»

Oddmund Enoksen, advokat