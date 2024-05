Edvard Romsdal og hans hytte i Saivi, vest for Maze. Foto: Arkiv

Altaposten har fulgt hyttesaken til Edvard Romsdal. Den strekker tilbake til tidlig på 1900-tallet da familien først hadde en gamme på vestsiden av Masielva/Saiva-området.

I 1947 ble det satt opp ei hytte samme sted, etter muntlig tillatelse fra lensmannen, slik praksis var den gang. Punktfeste for hytte ble innvilget jordsalgskontoret, etter anbefaling etter søknad av Kautokeino kommune i 1986.

I 1990 innvilget teknisk styre i Kautokeino kommune tillatelse til å flytte hytta på andre siden av elva, fordi elva gjorde tilgjengeligheten vanskelig. Den nye festekontrakten ble inngått i 1990 etter søknad fra Edvard Romsdal, og hytta flyttet i 1992.

Fulle A-permer

Da startet et byråkrati knyttet til hyttesaken som en må ha tilgang til A4-permene med brevveksling, for i det hele tatt tro det er mulig. Hvor mange timer, uker og månedsverk som er gått med på å få festekontrakten i tråd med faktisk bruk, er det ingen som har oversikt over. Alt tyder på at vi snakker om månedsverk, om ikke årsverk.

I alle fall er Edvard selv gått fra å være en yngre og svært aktiv fritidsbruker og jeger, til i dag være 81 år, med en litt mindre aktiv jeger- og turaktivitet. Det er snakk om over 40 år, og fortsatt uten at noen viser vilje til å løse den byråkratiske floken.

Saiva-området der hytta til Romsdal er å finne er en perle med tanke på tilgjengelighet og muligheter for jakt, fiske og multeplukking. Det er nok også bakgrunnen for både gamme-etablering på 20-tallet, den nye hytta i 1947 og flyttingen i 1992. Det hører med at reindrifta er aktiv i samme område.

Status

Status i dag er Statsforvalteren for Troms og Finnmark, i en endelig avgjørelse, slår fast at Kautokeino kommune har retten på sin side når de krever at Romsdal søker dispensasjon fra arealplanen. Dette slik at hytte kan brukes til fritidsformål. Det høres ut som en forståelig avgjørelse, men ikke når noen faktiske forhold må sees i lys av Statsforvalterens avgjørelse, for øvrig fattet etter at saken har vært en rekke ganger til behandling her, og siste gangen i flere måneder.

En kort punktvis oppsummering

Alle, inklusiv Romsdal selv, Kautokeino kommune og tre fire jurister som har behandlet saken hos Statsforvalteren, er enige om hytta er lovlig oppsatt. Statsforvalteren slår fast at «hyttas lovlighet ikke er omstridt».

I tidligere festekontrakter utstedt av Statskog (Finnmark jordsalgskontor) har imidlertid beskrevet bruken av hytta til bruk for næringsformål. Når dette ble tatt opp av Romsdal var beskjeden om det behøvde han ikke bekymre seg for. Det var vanlig praksis at hyttene i utmarka hadde en beskrivelse som næringshytte, selv om alle var klar over at formålet var fritidsbruk.

Etter at Fefo fikk overført grunnen i Finnmark fra Staten, ønsket de å rydde opp og få festekontrakter i tråd med den bruker festet var innvilget til. Romsdal søkte om endret bruk, altså ikke en endring av faktisk bruk, men slik at også festekontrakt peker ut fritidsbruk som formål for hytta. Altså en svært enkel ubyråkratisk øvelse, som Fefo var helt med på.

I Kautokeino kommune er det ikke samme innstilling til raske og enkle løsninger. De krever at det søkes om dispensasjon fra arealplanen for endret bruk.

Kravet om søknad om endret bruk fastholdes. Det til tross for at det i teknisk utvalg i Kautokeino i forbindelse med søknad om å flytte hytta (1990) for bedre tilgjengeligheten, også slår fast at hytta var ei fritidshytte.

Teknisk sjef skriver i sitt saksframlegg følgende: I likhet med svært mange såkalte næringshytter i vår kommune, er denne også sannsynlig ei fritidshytte. Hyttene ble beskrevet som næringshytter selv om de hytter til fritidsbruk.

Også reindriftskontoret slår under behandlingen fast at hytta «er tenkt bare benyttet til fritidsformål». Konstateringen kommer til tross for at det står næringsformål i kontrakten. Tillatelse til flytting av hytta gis med 10 mot 1 stemme av utvalget.

Til tross for dette krever altså Kautokeino kommune, med støtte fra byråkratene hos Statsforvalteren når vi kommet til 2024, at Romsdal må søke dispensasjon fra arealplanen. Det selv om det ikke fantes noen arealplan for området hvor hytte er satt opp verken i 1947, eller første på 1990-tallet da den ble flyttet med kommunens velsignelse. Først i 2017 kom det en arealplan som omfattet dette område. Hvordan skulle det da være mulig å søke dispensasjon fra en plan som ikke var kjent eller inn i kommunens planverktøy?

I Statsforvalterens ni siders lange brev av 10. mai 2024 redegjøres det for at det kan fradeles tomt til fritidsbolig, og som faktisk brukes slik, uten søknad fra arealplanen.

Men så klarer Statsforvalteren å hente fram en mulighet til å forlenge en allerede uforståelig lang saksgang: Det at de første fant at det ikke var nødvendig med dispensasjon fra en arealplan som ikke eksisterte, gjaldt fradeling, og ikke som i dette tilfellet, endret bruk. Som her ikke var endret bruk, men kun en presisering av faktisk bruk.

Bør løse sakene

Alle er altså enige om at hytta til Romsdal er lovlig oppsatt, og at bruken er lovlig. Likevel tvinges hytteeieren til å sende et nytt brev, en ny søknad om dispensasjon fra en arealplan som først lenge etter oppføringen av hytta, er kommet til.

Det hører med til historien at Fefo som grunneier har vedtatt å endre bruken i festekontrakten i tråd med faktiske forhold, men må ha Kautokeino kommunes aksept. Det har Kautokeino kommune gjentatte ganger nektet å innfri.

Denne saken handler i høyeste grad om hvordan samfunnet prioriterer bruken av offentlige midler, og hvordan Statsforvalteren skal bruke ressurser for å beskytte enkeltmennesker. Dessverre vil det bli liten tid til å stå opp for enkeltmennesker når Statsforvalteren ikke makter å skjære gjennom i saker som denne. Når det gjelder Kautokeino kommune, bør rådet være å løse saker, ikke skape dem.

Jarle Mjøen

politisk redaktør

Altaposten