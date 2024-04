Mange handelsparker ønsker sine gjester velkommen med tilbud om trygge og kostnadsfrie parkeringsarealer. En frisk pust av gamle dagers frihet og livskvalitet, skapt av gjestfrihet og velvilje som trekker kunder til handelsparkene!

Alta har utviklet seg til et ubestridt handels- og service senter for Vest-Finnmark og Nord -Troms. Bilfirmaer, scooter firmaer, forhandlere av bobiler og campingvogner, verksteder og byggevarebedrifter, osv. ønsker sine kunder velkommen med vennlighet og gratis parkering.

Byutviklerne og politikerne har valgt en annen stil i sentrumsområdet i Alta. De besøkende blir vurdert som «inntrengere» når de kommer inn i «minefeltet» i det ugjestfrie og stressende sentrumsområdet.

De møter stadig grådigere parkeringssystemer, som påfører gjestene bekymringer, utfordringer, kostnader og bøter! Coops planer om handelspark på Thomasbakken ble stoppet for å bevare kommunens nye melkeku.

Da Hesteskoen ble etablert foreslo Frp å bygge parkeringsanlegg under Hesteskoen. Det ville gitt mulighet for et stort parkeringsområde som ikke stjal tomteplass, mulighet for var leveranser, taxitilgang til hotellene og varehusene, innendørs forflytning mellom handelsparker og tilliggende bygninger og muligheter for torghandel, serveringssteder og toaletter osv.

Hvor mye av parkeringspengene forsvinner til parkeringsvakter, automater, vakthold, og grådige parkeringsselskaper? Hvorfor skal vi opprette arbeidsplasser som gjør livet utrivelig for folk?

Gratisparkering hadde gjort sentrumsområdet til et mer sosialt og trivelig samlingssted både på dag og kveldstid.Gratis parkering for bobiler og campingvogner og alle andre vil gi mulighet for handelsturer og overnattingsturer som vil gi bolyst og livskvalitet for befolkningen i regionen.

Økt aktivitet og flere besøkende vil gi større inntjening og et mer levende sentrumsområde. Gratis tilgang til restauranter, og utesteder vil gi flere brukere, som igjen trekker til seg flere brukere. Det gir økt inntjening og økt livskvalitet og bolyst for hele regionen!

Tilgjengelighet og brukervennlighet burde være viktige elementer ved byplanlegging. Er det nødvendig å plassere omsorgssenter og rådhus på våre dyreste, og mest parkeringsbegrensede områder?

Et omsorgssenter trenger ikke nærhet til kjøpesenter, trafikkstøy og røyken fra fjernvarmeanlegg! Et omsorgssenter har behov for fin utsikt, landlige omgivelser, gratis parkeringstilbud til betjening, pårørende, og andre som vil besøke beboerne på sentret.

Et rådhus er heller ikke avhengig av sentrumsnærhet. Parkeringen ved all møtevirksomhet må betales av kommunen, og besøkende, og ansatte blir påført store ekstrakostnader til parkering. Har sentrumsområdet kapasitet til å dekke behovet for de ekstra parkeringsplassene som det blir behov for?

Sentrumsområdet er ikke blitt den hyggelige «oasen» og samlingsstedet som befolkningen hadde håpet på! Regionen trenger et lett tilgjengelig byområde med aktivitet og utelivstilbud. Det er avgjørende for bolysten, og livskvaliteten i regionen.

Som regionshovedstad har Alta et ansvar for å dekke regionens behov for handel, service, resturanter og utelivstilbud. Distriktene og Alta er avhengig av hverandre!

Da kan vi ikke motta de som gjør det mulig for Alta å skape sine verdier, med grådig parkeringsgribber og en åpenbar intensjon om å flå de som skaper verdiene som vi alle lever av.

Bjørn S. Odden