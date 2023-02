Verdiskaping på to hjul

DEBATT: – Totalt sett har Arctic Race of Norway bidratt til å skape verdier for nær 3 milliarder kroner på 10 år. Oppå dette kommer også andre verdier som ikke kan måles i penger, som for eksempel at Bufetat bruker arrangementet til å rekruttere fosterhjem, skriver daglig leder i Arctic Race of Norway, Knut-Eirik Dybdal, i dette innlegget.