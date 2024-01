Det nye fylkestinget stiller spørsmål til befolkningen i Finnmark, om hva som må gjøres for å få en positiv utvikling i fylket. Jeg tror det viktigste svaret er å satse på de naturlige forutsetningene som finnes i form av råstoffer, produksjon av ren energi og en bærekraftig turisme. En utvikling av disse områdene vil gi attraktive arbeidsplasser til langt flere enn det bor i fylket i dag. Et miljøvennlig kommunikasjonssystem er kanskje det første som må etableres for å få full utnyttelse av ressursene. Her er jernbane til fylket et tiltak som vil være en sikker vinner for en positiv utvikling.

Allerede for tretti år siden diskuterte politikerne i Alta, med en ung og entusiastisk AP-ordfører i spissen, mulighetene for å få til en jernbane til Alta fra Kolari i Finland. Dette for å frakte gods og folk på en effektiv måte fra Finnmark til Sør-Norge og sentrale steder ut i Europa. En tilknytning til det finske og svenske jernbanenettet ville gi en slik mulighet. Konseptet burde være enda mer aktuelt i dag.

Vest-Finnmark produserer i dag sjømat, oppdrett og villfisk, for milliarder av kroner. Oppdrett utgjør enorme godsmengder som skal fraktes ut av fylket. Når en i tillegg fisker mer torsk i kommunene Hasvik, Loppa og Alta enn i Lofoten skjønner en at det er behov for effektiv transport. Dette blir i dag enda mer aktuelt all den tid det blir lagt store restriksjoner på vegtrafikken. Trailertrafikken må kanskje fjernes for å skaffe et miljømessig bærekraftig fraktalternativ.

Det nye forsvarssamarbeidet for de nordiske Nato-landene vil også kreve nye transportløsninger for å lette felles øvelser og øke den beredskapsmessige forsvarsevnen. Militæret har behov for å forflytte store mengder materiell både ved øvelser og ved eventuelle krisesituasjoner.

Miljø er kanskje det viktigste argumentet for en slik jernbane. Dersom vi skal nå våre målsettinger innen miljø ved å redusere forurensende transport, vil tog utvilsomt være det beste alternativet.

Bygging av en 360 kilometer bane fra Kolari til Alta burde være økonomisk overkommelig. På mesteparten av strekningen vil det være svært lett å bygge jernbane. En slik kommunikasjonsløsning vil være framtidsrettet og tjene hele Finnmark.

Ole Simonsen