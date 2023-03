Jonas valgte kun ja-folk som lytteposter i nord

KOMMENTAR: – Alt tyder på at regjeringen har en langsiktig strategi, og allerede i 2021 bestemte seg for at landstrøm skal brukes til å avkarbonisere Melkøya. Det vises også ved hvilke lytteposter de har valgt seg, skriver politisk redaktør Jarle Mjøen i del 2 av sin analyse av elektrifiseringssaken.