Skjønner godt at lederen av bygdelag i Talvik AP mener dem har gjort en god jobb for å berge bassenget. Joda, vi husker alle hvordan tidligere Ap-medlem Alf Bjørn jobbet opp mot Frp og andre partiet for å snu Alta Ap, sist AP skulle legge ned bassenget i Talvik.

Det kan virke som Talvik Ap har måttet ta den interne bassengkampen denne gangen også internt i AP og posisjon. Energien må nok være brukt internt, for Alta Frp oppdaget fort at Alf Bjørn er blitt uavhengig.

Dermed var det ingen fra Talvik Ap som har brukt en kalori på å snakke med oss i Frp for å berge bassenget. Arrogansen i Ap kan fort få seg en knekk ved senere anledninger, når dem trenger vår støtte.

Selvfølgelig støttet FrP et basseng for folket i Talvik, da også vi har mange medlemmer her, og ute i distriktene. Men hvor lenge er Adam (bassenget) i paradis før ROBEK banker på døren?

Når vi ser hvordan posisjonspartiene med sine støtteparti tvang igjennom sine 16 punkt til vedtak i kommunestyret. Er det gjennom disse 16 punktene Alta kommune skal spare inn 100-150 millioner kroner for og ikke havne mot ROBEK?

Svein Berg (Frp)

Kommunestyrerepresentant