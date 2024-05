Akkurat nå er det viktigere enn noensinne at media og folk flest får innsyn i hvordan framtidens helsevesen formes.

Anledningen til å følge styremøtene direkte og muligheten til å etter gå det som blir vedtatt og fulgt opp, er en demokratisk sikkerhetsventil.

Dette er ekstremt viktige tjenester for innbyggerne og den trygghetsfølelsen de skal kjenne på etterhvert som som kuttplaner lanseres som selve løsningen for framtiden.

Kanskje spesielt med tanke på en foretaksmodell der det kan virke som om politikerne sover med øynene åpne.

Styret i Finnmarkssykehuset skal behandle strømmingen av møtene neste uke, blant annet hvordan opptakene skal behandles i framtiden.

Det er betryggende at administrasjonen foreslår at dagens praksis med strømming av møtene videreføres. Det er i pakt med mulighetene den moderne verden byr på – og ikke minst det ansvaret ledelsen og styret besitter. For oss i media har det vært en døråpner for betryggende og styrket dekning av spesialisthelsetjenesten, selv om det også kan være ubehagelig.

Det er også bra at Finnmarkssykehuset beholder et tidsvindu åpen etter møtet. Forslaget på en uke er etter vår mening i minste laget. Dette er saker som vekker debatt, så vi mener to uker bør være naturlig når man samtidig skal respektere kravene til universell utforming, det vil si teksting som vil kreve ekstra ressurser.

I dag er styremøtene for flere år tilbake lagret på en server tilgjengeliggjort for oss alle. Det mener vi er fornuftig, ikke minst på grunn av styringen av helsesektoren er en høyst langsiktig oppgave. Det ser vi spesielt nå i forbindelse med omstillingen.

Vi mener derfor helseforetakene bør gjøre sitt ytterste for å holde en slik kanal åpen lenge, i hvert fall så lenge det er juridisk og teknisk mulig. I stedet blir det foreslått å slette opptakene etter ett år.

Det betyr at media og andre eventuelt har ett år på seg til å skaffe opptak gjennom innsynsbegjæringer. Det er nok ikke det verste hinderet, men vil kreve ekstra tid for både mediene og helseforetaket som må behandle begjæringene. Det ser vi ikke poenget med.