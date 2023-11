Finnmark Arbeiderparti fordømmer alle drap på sivile, uten forbehold. Vi fordømmer både Hamas sitt terrorangrep på sivile Israelere, og Israelske angrep på palestinske sivile spesielt på Gaza.

Krigshandlingene må stoppes og alle må gjøre sitt ytterste for å beskytte sivile. Alle involverte parter må bidra til at humanitær bistand slipper inn til Gaza. Behovet for bistand vil være enormt i Gaza når denne krigen en gang tar slutt og Norge må bidra med midler og jobbe for at resten av verden gjenoppbygger Gaza.

En allerede hardt prøvet befolkning der nesten halvparten er barn blir nå utsatt for en enorm gjengjeldelsesaksjon av Israel. Israel nekter all transport av helt nødvendige varer, mat og medisinsk utstyr til Gaza. Over en million mennesker er tvunget på flukt, sykehus og skoler blir bombet. FN har allerede varslet om en humanitær katastrofe.

Mens bombingen av Gaza fortsetter, har situasjonen på Vestbredden bare blitt verre.

Allerede før den nye Gaza-krigen var angrepene mot palestinere på Vestbredden høyere enn på lenge. Den israelske okkupasjonen av palestinske områder fortsetter. Israel har den mest høyreorienterte regjeringen noensinne med flere åpent rasistiske og anti- palestinske personer i regjeringen.

Angrepene fra israelske militæret og bosettere mot palestinere på Vestbredden har økt, det samme har utvidelsen av israelske bosetninger på palestinsk jord. Rapporter sier at hundrevis av barn er fengslet og at de blir slått og mishandlet i fangenskap.

Israels okkupasjon og politikk overfor palestinere på Vestbredden er av flere store internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner beskrevet som apartheid.

Finnmark Arbeiderparti krever at Palestina anerkjennes som en selvstendig stat. Norske myndigheter må kreve at Israel umiddelbart slutter å anvende trusler og trakassering, inkludert vilkårlig kriminalisering og undertrykkelse av palestinske organisasjoner.

Norske myndigheter må legge til rette for en internasjonal boikott av varer produsert på okkupert palestinsk område og Israel må avslutte okkupasjonen og annekteringen av palestinsk land.

Kristina Hansen

Leder Finnmark Ap

Sigurd Kvammen Rafaelsen

Nestleder i Finnmark Ap