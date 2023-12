Det er ingen tvil om at Regjeringen har krenket innholdet i kap. 4 i sameloven da den la fram en «tiltakspakke for å ivareta reindrifta når det bygges ut ny energi.»

Dette fordi at Regjeringen ikke sørget for å ha konsultasjoner (les forhandlinger) med Sametinget i forkant av dette.

Kapittel 4 ble vedtatt skrevet inn i sameloven i juni 2021, da også med daværende stortingsrepresentant og nåværende Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sin (entusiastiske ?) stemme. Både Ap og Sp sine representanter stemte også (entusiastisk?) for dette.

Regjeringen har altså forbrutt seg mot sameloven og i tillegg følgelig også imot folkeretten. Dette siste kan en hevde fordi at begrunnelsen for å skrive dette kapitlet inn i sameloven, var at dette er Norge folkerettslig forpliktet til å gjøre fordi at Norge har ratifisert ILO-konvensjon nr. 169 og konkludert med at samene i Norge er berettiget til å bli tildelt de særrettighetene og politiske privilegiene som er nevnt i konvensjonen.

En kan også lese dette i sameloven: «§ 4-9. Virkning av brudd på konsultasjonsregler

Brudd på reglene om konsultasjoner i kapitlet her kan gi grunnlag for ugyldighet i samsvar med alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper.»

Dette betyr at Sametinget kan kreve at Regjeringens vedtak blir opphevet, og om Regjeringen ikke imøtekommer kravet, kan Sametinget gå til rettssak mot Regjeringen. En slik rettssak vil Sametinget vinne med fynd og klem.

Sametinget kan ikke tillate seg å la være å forfølge dette, fordi at da kan også fylkeskommunene og kommunene gjøre det samme, da uten at det vil ha konsekvenser når det gjelder behandlinger av saker hvor samiske interesser blir berørt eller kan bli berørt.

Som man reder så ligger man – ikke sant olje- og energiminister Terje Aasland ?

Jarl Hellesvik